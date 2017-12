El 'Pirata' Barcos recibió un regalo de la hinchada de Liga de Quito

Todo indica que Hernán Barcos se quedará en Liga de Quito para la temporada 2018. El 'Pirata' vivió una jornada muy emocionante este domingo 17 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde marcó un gol y recibió la ovación de los aficionados que le pidieron a gritos que no se vaya del club.

Fue como un guión de película. Los hinchas habían corrido la voz para que en el minuto 16 del partido ante Técnico Universitario, el estadio entero empiece a corear "Barcos no se va, Barcos no se va".



Y así fue. Los 10 mil hinchas que llegaron a Casa Blanca empezaron a ovacionar al 'Pirata' y el delantero respondió a su manera. Recibió un pase preciso de José Francisco Cevallos y de cabeza Barcos convirtió el 2-0 temporal para los universitarios.



En el festejo del tanto, Hernán Barcos hizo un gesto que emocionó a la hinchada, porque dio a entender que seguirá jugando en Liga. Pero eso no fue todo, porque al final del partido, el goleador argentino se acercó directamente a celebrar con los hinchas.

Video de Daniel Costa / Bendito Fútbol

El goleador del torneo caminó por toda la general sur del estadio Rodrigo Paz Delgado. Regaló su camiseta, la cinta de capitán y se abrazó con algunos aficionados que cantaban que el ‘Pirata’ no se va de LDU y a la espera de una respuesta definitiva del jugador o de la dirigencia.



“Esperemos que regrese la próxima temporada”, dijo Santiago Jácome, gerente del equipo, mientras que Barcos aseguró en DirecTV: "Creo que vamos a arreglar la renovación", justo después de recibir un presente de la Muerte Blanca.



Barcos anotó 21 goles en las 44 fechas y en los últimos dos partidos del repechaje anotó dos tantos.



El DT Pablo Repetto tiene previsto reunirse con la Comisión de Fútbol y allí entregará la lista de los futbolistas que se irán y de los que se quedarán para el 2018.