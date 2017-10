Barcelona SC generó debate por pancarta sobre la radiación en Quito

Antes del partido contra El Nacional, el domingo 23 de octubre del 2017, a las 12:00, el cuadro del Barcelona Sporting Club expuso en la cancha del estadio Atahualpa una pancarta que hacía alusión a los niveles de radiación solar que soportó Quito en la última semana.

La escena fue difundida por la cuenta oficial de Twitter del cuadro seminifinalista de América 2017 y por Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo del equipo canario.

#OrgulloBarcelonista Se puede perder, empatar o ganar, grandeza es, nunca dejar de luchar!

Bien equipo! pic.twitter.com/Bh967kMB9t — Beto Alfaro Moreno (@AlfaroMoreno) 22 de octubre de 2017



El cartel decía:“!Cuidemos nuestra salud! Jugar con extrema radiación solar a las 12PM es un riesgo para nuestra salud y la de los espectadores. #!Súmate! Todos vs Cáncer”.



La exhibición del cartel antes del cotejo hizo que de inmediato los usuarios se pronunciaran en las redes sociales sobre el mensaje. Incluso el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), organismo que emite las alertas de radiación en el país, difundió la publicación del cuadro amarillo con la frase: “A cuidarse del sol de Quito”.



El domingo, según publicó el Inamhi en su página web, la radiación llegó a estar en el nivel 14 (Extremadamente alta). Esto ocurrió a las 12:40. El periodo de mayor radiación de ayer fue desde las 11:00 hasta las 13:00, donde se llegó , en promedio, al índice de 10 (Muy alta).



El alto y peligroso índice de radiación tuvo que ver con la poca nubosidad que hubo en territorio nacional. “La semana anterior nos vimos influenciados por un sistema de alta presión, que no permite que las nubes entren al territorio”, explicó el técnico del Inamhi Wladimir Arreaga. Esto provoca que los rayos ultravioletas ingresen directamente a la atmósfera y que sea peligroso para la piel.



El usuario Eddy Dávila‏ (@eddyldu7) comentó al respecto: “Quitando fanatismos esa pancarta tiene mucha razón, no debería ser permitido jugar con extrema radiación solar”. Mientras que el internauta Víctor Sánchez‏ (@munekitovictor) agregó una fotografía que mostraba una captura del índice de radiación a las 11:50, que era 9, es decir Muy Alta.



A más del tema de la radiación, el cartel del Barcelona SC fue motivo para que los usuarios asociaran el alto índice solar a la polémica de jugar o no en la altura. No obstante, la última resolución de la FIFA (2007) evidenció que se puede jugar partidos hasta los 2 800 metros sobre el nivel del mar y no vetó que se realizaran compromisos en ciudades como La Paz (3 650 msnm), Cuzco (3 400 msnm), Quito (2850 msnm) o Bogotá (2 600 msnm).



La Comisión Médica de la FIFA pidió, en ese entonces, un breve período de aclimatación para los jugadores y hasta permitió que se disputaran los partidos clasificatorios en La Paz, con el apoyo de los países sudamericanos, con excepción de Brasil.



La Federación no se ha pronunciado sobre este tema.