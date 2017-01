¿A Barcelona SC le alcanza solo con Jonatan Álvez en Delantera?

Barcelona SC tendrá doble competencia en este 2017, debido a que deberán ratificar su título en el campeonato nacional y además tienen que jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante eso, la directiva canaria buscó reforzarse en todas las líneas, contratando a jugadores pedidos por el DT, Guillermo Almada.

El único puesto que no fue reforzado, fue el de Jonatan Álvez. Además del uruguayo, el equipo de Almada no cuenta con otro centro delantero. Es un déficit que la directiva y el cuerpo técnico tienen en cuenta.



Álvez falló un gol claro, el pasado domingo 29 de enero, cuando su equipo enfrentó a Deportivo Cuenca. Eso desató críticas en redes sociales, en cuanto al rendimiento del jugador, que el año pasado fue el goleador del club, con 20 tantos.



En principio se pensó que Walter Chalá, contratado este año, podría ser quien peleé el puesto con Álvez. Sin embargo, el propio jugador –que al momento está lesionado- aclaró que se siente mejor jugando por las bandas. No se considera un hombre de área.



Según Almada, se reunirá con la directiva para saber si habrá un refuerzo en ese sector de la cancha. “Nos lo tomaremos con calma, lo estamos analizando sin ningún apuro, porque el club no está para gastar”, dijo.



Con eso coincidió el presidente del equipo, José Francisco Cevallos. “No nos vamos a desesperar, estamos conformes con la plantilla que tenemos”, dijo, ante la consulta de una posible incorporación.



A pesar de eso, adelantó que durante la semana se reuniría con la comisión de fútbol y la financiera, para analizar la posibilidad de contratar a un jugador extranjero. Aprovecharán la naturalización de Damián Díaz, para ocupar ese cupo de foráneo.