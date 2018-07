Barcelona terminó la etapa con un triunfo

LEA TAMBIÉN

En el cierre de la primera etapa del campeonato nacional, Barcelona venció 3-2 a la Universidad Católica en el estadio Atahualpa. Fue un partido emocionante desde el pitazo inicial hasta el final del compromiso.

En el arranque el dominio del balón fue parejo. Los dos equipos buscaron el arco rival para dejar una buena impresión. El marcador se abrió a los 37 minutos con un gol de tiro libre de Michael Arroyo. El disparo pasó por encima de la barrera y Hernán Galíndez no pudo detener la pelota.



Con ese marcador terminó el primer tiempo. A los dos minutos de iniciada la segunda parte, Jhon Jairo Cifuente puso la igualdad con un golazo. Paró la pelota en el área, hizo pasar de largo a Félix Torres y definió ante Máximo Banguera.



Con el 1-1, los locales dominaron el partido y tuvieron tres oportunidades claras de anotar a los 50 y 51 minutos.



Barcelona aguantó la embestida de la ‘Chatoleí’ y se afianzó en la cancha. Juan Dineno tuvo una ocasión para anotar a los 60 minutos, pero Galíndez lo impidió. Cinco minutos despúes, una corrida de Arroyo por la banda izquierda abrió la defensa ‘camarata’. Cruzó la pelota a Ely Esterilla, quien llegó hasta la última línea, tiró el centro y Andrés López metió la pelota en su propio arco.



Católica buscó el empate, pero sus intentos se perdían en el último cuarto de cancha de los amarillos, que buscaban hacer daño de contragolpe. La estrategia dio sus frutos a los 82 minutos con otro tanto de Esterrila. El mediocampista recibió un pase de Ariel Nahuelpán y remató al arco para poner el 3-1.



El compromiso parecía liquidado, pero los locales no se daban por vencidos. Una pelota larga de Miguel Escalada hizo que Xavier Arrega falle en el despeje y que el balón llegue a Cifuente. Esquivó la salida de Banguera y puso el descuento.



Los minutos finales fueron dramáticos, ya que Universidad Católica quería el empate, pero no pudo conseguirlo. A los 94 minutos, Roddy Zambrano dio el pitazo final del cotejo.



Con la victoria, Barcelona llegó al segundo lugar con 45 puntos y la Católica se quedó tercero con 38 unidades.

