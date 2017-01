Los auspicios cubren hasta el 65% de los presupuestos de los equipos

Los auspiciantes generan los principales ingresos económicos de los clubes de la Serie A. Financian entre el 25 y el 65% de sus presupuestos.

El resto de ingresos proviene de derechos de TV, taquilla, premios por participaciones en copas internacionales, transferencias de jugadores y aportes de los socios. El presupuesto sirve para cancelar salarios y gastos logísticos, como viajes y programaciones de partidos.



El porcentaje del auspicio varía entre los clubes. Por ejemplo, Clan Juvenil -que hoy debuta en la Serie A ante Liga de Quito- calcula que obtendrá unos USD 600 000 de los patrocinadores. Esto representa el 40% de su inversión 2017. No ocurre lo mismo en Barcelona y Liga, dos de los equipos de renombre en el país.



Los toreros financian el 60% de su presupuesto con el dinero que proviene de los patrocinadores. Es el club que más dinero recibe por auspicios, de entre los 12 planteles que competirán en la Serie A de este año. Su arrastre popular le permite tener unos 30 ‘sponsors’, por ello recibe USD 8 millones. En LDU, el auspicio llega al 65% de la inversión anual.



Seis firmas aparecen en la camiseta de los universitarios. “Las marcas quieren estar en los equipos grandes. Ese es el precio de ser ídolo”, se regocija Alfredo Cuentas, vicepresidente del Barcelona. Para conseguir los patrocinios, los directivos trabajan hasta con seis meses de anticipación al inicio del torneo. Así, pese a las dificultades económicas, 85 patrocinios estarán en los uniformes de los equipos de la Serie A.



El centro de la camiseta es el lugar preferido de los auspiciantes para exponer su marca. Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, confirma que en ese lugar se coloca la imagen de la empresa que más invierte en patrocinios. Las compañías vinculadas a indumentaria deportiva son las que más patrocinan. Ahí aparecen, por ejemplo, Marathon Sports, Umbro, Lotto, Joma, Boman, Kao Sports, Spyro, Adidas y Astro.



Otro sector de mercado que invierte en el fútbol local es el financiero. Los logotipos de bancos y de cooperativas de ahorro y crédito aparecerán en ‘casacas’ de planteles. Los ingresos de campañas de patrocinio y los convenios también ayudan a los clubes.



En Barcelona, para disminuir costos, el club firmó un convenio con Kubiec, que cambió el techo del estadio Monumental. Alfadomus asfaltó el ingreso a las localidades del costado este del escenario y ­Holviplas colocó las sillas en las tribunas. Emelec, con un presupuesto de USD 13 millones, mantiene sus campañas de marketing en reserva.



Según el directivo Alfredo Torres, revelar los movimientos comerciales generaría inconvenientes en acuerdos futuros. Esta política de negociaciones es exitosa. Así, el ‘Bombillo’ selló auspicios con la multinacional china Huawei y la alemana Adidas. Ignacio Yazdany, representante de Adidas para Latinoamérica, destacó la apertura de Emelec.



Según él, el equipo porteño les ofrece “seriedad y profesionalismo”. Por ello, el año pasado, ambas partes firmaron un contrato por cinco años. Hasta el 2015, la comisión de Marketing de Emelec aportaba el 60% de las recaudaciones anuales del club.



En Delfín los auspicios se logran por gestiones del presidente, José Delgado. “Trabajamos con la más grande exportadora de atún”, explicó el dirigente del club manabita.

