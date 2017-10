Aucas es local en la lucha por el ascenso

La directiva de Aucas quiere que no se mezcle la pugna legal con el ámbito deportivo. Un grupo de socios e hinchas presentó una acción de protección, después de las elecciones realizadas a inicios de mes, y cuestionan el padrón electoral que eligió la directiva.

Por ello, la administración de ‘Papá’ insiste en que los hinchas deben enfocarse en apoyar al equipo en la cancha, en la pelea por volver a Primera en esta misma temporada. Los orientales reciben hoy a las 12:00 al Gualaceo, en el estadio Gonzalo Pozo (en el sur), por la fecha 37 de la Serie B.



“Es un momento clave en nuestra lucha. Tenemos que sumar los tres puntos para no perder espacio en la tabla. Estamos concentrados en eso. Los problemas legales intentan desestabilizar el trabajo del equipo”, manifestó Jaime Bowen, directivo oriental.



Ayer, Darwin Romero y Danny Walker no se presentaron a la audiencia convocada en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito. Ellos fueron llamados por una acción de protección presentada por un grupo de hinchas y socios del club, impugnando las elecciones realizadas a inicios de mes.



Ramiro Montenegro, expresidente y uno de los demandantes, lamentó que Walker y sus abogados hayan argumentado que no conocían sobre la citación a la audiencia.



“Se entregaron con tiempo las citaciones en las oficinas administrativas del club. No se pudo realizar la audiencia porque dijeron desconocer el llamado que fue público hasta en la prensa.



Ahora han pedido que se notifique la citación en el estadio y la próxima semana volveremos a insistir en el trámite”, explicó Montenegro.



Según el juicio número 17203-2017-10247, que consta en la página de la Función Judicial, los hinchas y socios que iniciaron la Acción, además de Montenegro, son Luis Erazo González, Edwin Chicaiza Cabrera, David Castro Sánchez, Osvaldo Andrade Tapia y Nelson Cordero. Ellos insisten en que el padrón electoral tuvo irregularidades.



Bowen respondió que la elección se realizó bajo las leyes y reglamentos respectivos. Explicó que más de 80 socios, de los 120 habilitados, participaron en el proceso.

Por eso, ya presentaron la lista de la nueva directiva al Ministerio del Deporte, a la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Al margen del problema legal, la directiva tenía previsto realizar anoche la inauguración de la cancha sintética y cuenta con iluminación en los parqueaderos del estadio. El nuevo espacio fue bautizado como ‘La Calderita’.



El cuerpo técnico del entrenador Darío Tempesta, el plantel de futbolistas y la directiva oriental tienen un acuerdo eco­nómico como parte del incentivo para lograr el ascenso.



“Dependemos de nuestras posibilidades. La directiva está haciendo el esfuerzo necesario y hay un compromiso del grupo para lograr los tres puntos. La hinchada nos tiene que apoyar”, pidió el delantero Gustavo ‘Potro’ Figueroa.



Aucas recupera a Juan José Govea para el cotejo de hoy. El delantero se entrenó durante la semana con molestias musculares en su pierna derecha. Tempesta ensayó con el atacante, como una alternativa para el segundo tiempo.



Aucas es tercero en la tabla de posiciones acumulada. Tiene 57 puntos y está ubicado a tres unidades del Santa Rita, que es segundo, y a nueve puntos de Técnico Universitario, el líder del campeonato.



Santa Rita jugará a las 13:00 ante Liga de Loja, en el Reina del Cisne. El único partido de mañana será entre América y Mushuc Runa, a las 09:30, en el Atahualpa. El miércoles se ­jugará la fecha 38.