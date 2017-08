Ángela Tenorio y Marizol Landázuri no se clasificaron a semifinales en 100 m

Las atletas ecuatorianas Ángela Tenorio y Marizol Landázuri no lograron clasificarse a las semifinales de los 100 metros en los mundiales de atletismo de Londres 2017.

Ellas finalizaron en el 5° y en el 6° puesto, en ese orden, en sus respectivas rondas de clasificación el sábado 5 de agosto del 2017. Al final, sus tiempos tampoco les permitieron avanzar a la semifinal que se realizará el domingo 6 de agosto.



[VIDEO] 📽 Ángela Tenorio y Marizol Landázuri culminaron su participación en los 100mts del @IAAFWorldChamps- Competirán en relevos 4x100. 🇪🇨 pic.twitter.com/ANZ9uwX8eg — Deporte Ecuador (@DeporteEc) 5 de agosto de 2017

Ángela se ubicó en el puesto 25 con 11.33 segundos y Marizol en el 34 con 11.59 segundos. Participaron 45 deportistas.



“El clima no me acompañó mucho, con lluvia mientras se dio la carrera”, lamentó Tenorio en declaraciones a la AFP .



También vivió una decepción Landázuri. “Estoy decepcionada. Quería poder mejorar mi marca personal. No ha ido bien, queda seguir trabajando”, afirmó.

La ecuatoriana Narcisa Marizol Landazuri durante la prueba de 100 metros en los Mundiales de atletismo que se disputan en Londres. Foto: Lavandeira jr/ EFE



La jamaiquina Elaine Thompson, una de las favoritas, se impuso con facilidad en su serie (11.05). Otra de las atletas más aclamadas, la holandesa Dafne Schippers también se clasificó a la siguiente fase con 11.08. En su serie participó junto con Landázuri. Schippers fue segunda detrás de la marfileña Marie Josee Talou (11.00).