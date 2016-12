Atlético Nacional se lleva el tercer puesto en los penales ante América 

Atlético Nacional se llevó el tercer puesto en el Mundial de Clubes en la tanda de penales, después de que el partido ante América acabase con empate a dos goles los 90 minutos reglamentados.

El equipo colombiano se adelantó con un autogol de Miguel Samudio (6) y un tanto de Alejandro Guerra (26), pero tras perdonar la sentencia, vio como los mexicanos empataban con anotaciones del ecuatoriano Michael Arroyo (38) y un penal transformado por Oribe Peralta (66).

En los penales, Osvaldo Martínez y Miguel Samudio fallaron para los mexicanos y Miguel Borja anotó el gol definitivo de una victoria con la que Nacional dice adiós a Japón con un buen sabor de boca.



“Fue un partido de alto nivel, muy competido entre los dos equipos y lamentablemente la resolución en penales no gusta porque significa que no fuiste inferior al rival”, destacó tras el partido el técnico de América Ricardo La Volpe, que se felicitó por “la reacción y entrega” de sus jugadores tras perder la semifinal contra el Real Madrid.

Michael Arroyo en Japón El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo estrecha la mano a Michael Arroyo del América en las semifinales del Mundial de Cubes en Yokohama el 15 de diciembre de 2016. Foto: Yuna Shino/ EFE Michael Arroyo en el momento que remata para anotar en la portería del Atlético Nacional de Medellín en la definición por el tercer lugar del Mundial de Clubes en Japón. Foto: Yuya Shino/EFE Michael Arroyo festeja ante Atlético Nacional en el Mundial de Clubes en Yokohama, Japón. Foto: Turu Yamanaka/ AFP 'Gambetita' Arroyo en el cotjeo ante Atlético Nacional en Yokohama el 18 de diciembre del 2016. Foto: Behrouz Mehri/ AFP Michael Arroyo del América ante la marca de Macnelly Torres del Atlético Nacional el 18 de diciembre del 2016. Foto: Kazuhiro Nogi/ AFP Michael Arroyo (centro), del América, es frenado por dos jugadores del Jeonbuk Hyundai surcoreano, en el cotejo jugado ayer en Suita (Japón). Foto: AFP. ver en pantalla completa



Su homólogo colombiano Reinaldo Rueda había advertido en la previa que pese al varapalo por la derrota contra Kashima Antlers en semifinales (3-0) su equipo no iba a renunciar al juego de toque y combinación que le ha dado tantos éxitos en el último año y medio.

Ese fútbol le llevó a ponerse 2-0 por delante, gracias a dos buenas combinaciones ofensivas finalizadas con un autogol de Miguel Samudio (6) y un tanto de Guerra (26) .



El Verdolaga era muy superior a su rival y a punto estuvo de hacer el tercero, en un remate de John Mosquera que se estrelló en el larguero (34) , pero América reaccionó y recortó distancias por medio de Michael Arroyo, rematando a la altura del punto de penal un centro de Samudio (38) .



Guerra falló de nuevo la sentencia antes del entretiempo (44) , pero envió fuera un cabezazo a bocajarro.



Rueda lamentó algunas “ingenuidades” en defensa y la falta de definición en ataque que permitieron “reaccionar al rival” . “Buscamos el partido cuando era América quien lo debía buscar”.

Reacción de las Águilas

En el segundo tiempo, ambos equipos buscaron el gol y disfrutaron de ocasiones claras para mover el marcador. Romero tuvo dos para los mexicanos, pero en ambas salvó su compatriota Armani (46 y 50) y Nacional dispuso de tres disparos peligrosos (dos de Guerra y uno de Valdez en los primeros cinco minutos) que no acabaron en gol por poco.



Después de que Guerra tuviese la sentencia en una internada en el área, en la que con un recorte se deshizo del defensa y solo ante Muñoz le fintó y la echó fuera con todo de cara (62) , América empató el partido.



En un centro al área, Samudio y Henríquez forcejaron, el paraguayo se fue al suelo y el árbitro pitó un penal que convirtió Peralta (66) .



Ambos equipos trataron de evitar los penales (prórroga sólo hay en la final) y con disparos de Osvaldo Martínez (80) para las Águilas y Miguel Borja (81) y Farid Díaz (86) para el Verdolaga a punto estuvieron de conseguirlo.



En la tanda desde los 11 metros, Mosquera, Bocanegra, Torres y Borja anotaron para el Verde (solo falló Nieto) , mientras que Martínez y Samudio erraron para América (anotaron Quintero, Peralta y Arroyo) .



Los jugadores colombianos festejaron el tercer puesto con los aproximadamente 5.000 seguidores que acompañaron al equipo hasta Japón y se van al menos con el buen sabor de boca de una victoria, aunque no se borrará la derrota en semifinales ante Kashima Antlers que privó al Verdolaga del sueño de disputar la final contra el Real Madrid.



“Uno siempre quiere más y no está satisfecho... y menos en esta profesión”, dijo Rueda tras el partido, aunque declaró que el próximo objetivo de su equipo es “retener la Copa Libertadores” y volver al Mundial de Clubes “para ofrecer un mejor nivel” .