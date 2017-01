Atlético de Madrid igualó sin goles en la cancha del Alavés

El Atlético de Madrid inició este sábado 28 de enero la segunda vuelta de la Liga española de fútbol con un tropiezo en la cancha del Alavés, donde, en un intenso y disputado partido, no pudo pasar del empate sin goles con los vascos.

Después de que ambos equipos sellaran esta semana su pase a las semifinales de la Copa del Rey, rojiblancos y vascos se sobrepusieron al cansancio y protagonizaron un entretenido duelo que, sin embargo, no contentó a ninguno. En la vigésimo fecha, el Atlético buscaba una victoria que le asegurara la cuarta posición.



No la consiguió y la Real Sociedad, que el domingo 29 visita al Real Madrid, podría arrebatársela con un triunfo. También el Alavés pretendía un triunfo que prolongara la alegría de la Copa y premiara el gran partido que los dirigidos por Mauricio Pellegrino, dudodécimos, realizaron hoy ante los madrileños.



Les faltó, sin embargo, el acierto final que plasmara su patente superioridad durante todo el encuentro. Ya durante la primera parte, el Atlético apenas encontró recursos para contrarrestar el claro dominio del Alavés que, liderado por Víctor Camarasa y Marcos Llorente, acaparó el balón -rozó el 70 por ciento de posesión-, pero sólo probó a Moyá en un par de ocasiones.



La más clara, un remate de Víctor Laguardia, se estrelló contra el palo a la media hora de partido. Muy poco productivos ofensivamente, los pupilos de Diego Simeone se defendieron como pudieron e incursionaron en el área vasca a través de Antoine Griezmann.



El delantero francés protagonizó las tres acciones más reseñables de los rojiblancos, sin que ninguna tuviera consecuencias. Así, todo quedó pendiente de una segunda parte en la que el Atlético saltó a la cancha más incisivo y enseguida tuvo que reacomodarse por la lesión del uruguayo José María Giménez, sustituido en el 55' por el montenegrino Stefan Savic.



Para intentar sacudir el duelo, Simeone dio entrada luego al argentino Ángel Correa y a Fernando Torres en el lugar de los apagados Kevin Gameiro y Yannick Carrasco. Pero el Alavés no se arrugó. Los dirigidos por Pellegrino siguieron mandando en el duelo. Y probando a Moyá.



En el 67', la mano del arquero rojiblanco evitó que el potente disparo de Edgar, en carrera, se convirtiera en gol. Minutos más tarde, fue Fernando Pacheco quien se lució ante la primera y casi única gran ocasión del Atlético.



La protagonizó el argentino Nico Gaitán con una carrera que lo dejó solo frente al arquero vasco, muy hábil al arrebatarle una pelota que sus compañeros ya creían gol.



El Alavés tuvo aún otra buena ocasión de sumar una victoria que mereció, pero tampoco acertó. Muy a su pesar y con Correa cojeando, el Atlético tuvo que conformarse con sumar un punto que premió su esfuerzo y esperar a lo que mañana haga la Real Sociedad ante su rival ciudadano y líder, el Real Madrid.