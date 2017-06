Los límites no existen para estos atletas

Con gritos, señas, en silencio y hasta con llantos se desarrollaron ayer las últimas pruebas del selectivo Nacional de Paratletismo. El torneo reunió a 180 atletas de 12 provincias, quienes compitieron en las instalaciones del estadio Jefferson Pérez, en Cuenca.

Jesús Tejena se negaba a cumplir su tercer intento en lanzamiento de disco, categoría juvenil. Uno de sus entrenadores, con caricias y mucha motivación, lo llevó al sitio de competencia. Ante el aplauso de los presentes, Tejena se secó unas lágrimas y ejecutó el lanzamiento. Registró 8 metros con 47 centímetros.



Con esa marca ganó la medalla de oro. El atleta guayasense, con discapacidad intelectual, no quería seguir en la prueba porque su segundo intento fue nulo; en el primero lanzó 7,78 metros. El manabita Edwin René y el carchense Aldair Pavón terminaron segundo y tercero, con 7,84 y 7,79 metros.



En damas, la carchense Anahí Méndez triunfó en lanzamiento de disco ante rivales de la categoría sénior. Ella tiene 17 años y lanzó 10, 95 metros. La carchense Juliana Bernardo y la guayasense Seneida Rodríguez se ubicaron segunda y tercera, con 9,49 y 7, 93 metros.



Méndez estuvo conforme con la presea de oro, aunque no satisfecha con la marca. “Lancé lo que pude, aunque quise superar los 11 metros, como lo hice en Colombia”. Ella confesó que se retiró del atletismo porque se aburría. “Me buscaron y retorné a las pistas hace un mes y medio”.



John Córdova y José Luis Estévez fueron los más destacados en la prueba de lanza­miento de disco, categoría sénior. También ocuparon los dos primeros lugares en lanzamiento de la jabalina. Córdova mostró serenidad y no dejaba de apoyar a sus compañeros.



En los 1 500 metros planos, categoría juvenil, intervinieron atletas con discapacidades auditivas e intelectuales. El triunfador fue el pichinchano William Patajalo; seguido del manabita Hugo Pita y del riosense Rogelio Arias.



La prueba de 1 500 metros en silla de ruedas también generó expectativa entre los presentes. Allí participaron el pichinchano Álex Chancuse y Robin Vélez, de Guayas. Este último, en la primera vuelta lideró la competencia, pero luego Chancuse se apoderó de la punta hasta el final.

Según Vélez, son rivales permanentes en el país, “unas veces gana él y otras yo”. Recordó, por ejemplo, que el año pasado triunfó en la Quito-Últimas Noticias 15K y Chancuse fue tercero. Este domingo, de seguro, habrá una revancha. Ambos están inscritos.



Chancuse, quien cubrió los 1500 metros en 4 minutos,

1 segundo y 61 centésimas, la carrera de ayer fue parte de la preparación para la prueba del domingo. “Quiero ganar la Quito-Últimas Noticias y dejar de ser tercero”.



Por otro lado, las pruebas de natación también finalizaron ayer en la piscina semiolímpica del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento. Intervinieron deportistas con discapacidades auditivas, in­telectuales y físicas. Los mejores atletas y nadadores serán considerados para las selecciones nacionales.