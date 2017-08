Argentina, contra las cuerdas, se encomienda a Messi para llegar al Mundial

Argentina está fuera de los puestos de clasificación directa para el Mundial a falta de cuatro jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas.

Para llegar a Rusia, la Albiceleste se encomendará una vez más a su capitán, Lionel Messi, considerado por Jorge Sampaoli como el "único titular del equipo".



El nuevo seleccionador de Argentina, que tendrá su debut oficial dentro de quince días en Montevideo, avisó en su última rueda de prensa que solo el delantero del Barcelona tenía la titularidad asegurada.



La lista de convocados para jugar ante Uruguay el 31 de agosto y Venezuela el 5 de septiembre deja en claro su postura. El goleador del Juventus italiano Gonzalo el Pipita Higuaín no fue citado y en su lugar aparece el capitán del Inter Mauro Icardi, que se perfila como titular.



La inclusión de Icardi en el once inicial deja en el banquillo a otro habitual en la selección, el atacante y goleador del Manchester City Sergio Kun Agüero.



También sorprende en la nómina la presencia de los centrocampistas Leandro Paredes (Zenit ruso), Javier Pastore (París Saint-Germain) y Eduardo Salvio (Benfica portugués), así como la del delantero Joaquín Correa (Sevilla).



Incluso, Paredes y Salvio, que no sumaron muchos minutos con los anteriores entrenadores, pueden llegar a ser parte del equipo titular. El centrocampista del Milán Lucas Biglia fue citado a pesar de que su club informó de que será baja por unas cuatro semanas por lesión.



Sampaoli, que enfrentará a Uruguay en su primer partido por los puntos como seleccionador de Argentina, pretende que Javier Mascherano, que en la Albiceleste fue siempre centrocampista, pase a jugar de central, posición en la que se desenvuelve en su club, el Barcelona.



Sin embargo, el Jefecito podría ser relegado al banquillo ante Uruguay porque su 1,74 metros de altura lo deja en desventaja ante el fuerte juego aéreo de la Celeste.



La nómina de 23 convocados será ampliada en los próximos días con los jugadores que militan en la Liga local. Sampaoli cumplió en los últimos días una intensa gira por Europa y charló varias horas con los jugadores. Les mostró vídeos y les explicó cómo quiere que juegue Argentina.



El exentrenador del Sevilla y exseleccionador de Chile intentará lo que sus predecesores no lograron: armar un equipo que potencie y le simplifique las cosas a Messi.



Y es sobre el astro del Barcelona quien pesa la presión de evitar que Argentina quede fuera de un Mundial, algo que no ocurre desde la Copa del Mundo de México 1970.