Árbitros y horarios para la fecha 12 del Campeonato ecuatoriano 

El estadio Rumiñahui de Sangolquí quedó apto para recibir partidos de la serie A, con recomendaciones de seguridad. Así lo decidió el Comité Ejecutivo de la FEF.

Gracias a eso, Independiente del Valle y Clan Juvenil podrán jugar en su reducto. El estadio estaba suspendido, por lo que la semana pasada jugaron en Esmeraldas.



La fecha 13 se disputará entre el viernes 28 y el domingo 30 de abril. Así quedaron las designaciones para la jornada:



Viernes 28 de abril

​

Fza. Amarilla vs Barcelona (16:00)

Estadio: Nueve de Mayo

Árbitro: José Luis Espinel

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: José Alvarado



Dep. Cuenca vs River Ecuador (20:00)

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Vinicio Espinel

Línea 1: Luis Vera

Línea 2: Dennys Guerrero



Domingo 30 de abril



El Nacional vs Liga de Quito (11:15)

Estadio: Olímpico Atahualpa

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Ángel Toasa



Clan Juvenil vs Ind. Del Valle (12:00)

Estadio: Rumiñahui

Árbitro: Ángel Hidalgo

Línea 1: Juan Macías

Línea 2: Jorge Párraga



Macará vs U. Católica (13:00)

Estadio: Bellavista

Árbitro: Omar Ponce

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: David Vacacela



Emelec vs Delfín (17:30)

Estadio: George Capwell

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Guilber Gracia