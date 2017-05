Estos son los árbitros y horarios para la fecha 14

La décimo cuarta fecha del Campeonato nacional se jugará entre el 13 y el 14 de mayo. En esta jornada se jugarán cinco de los seis encuentros, debido a que Emelec difirió su partido ante Clan Juvenil.

El partido más importante de la jornada es el de Barcelona SC ante Independiente del Valle, en el estadio Monumental. Ambos clubes pelean los primeros lugares de la tabla.



Así quedaron las designaciones para la fecha 14:



Sábado 13 de mayo

​

Macará vs River Ecuador (13:00)

Estadio: Bellavista

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: José Alvarado

Línea 2: Douglas Bustamante



Domingo 14 de mayo

​

Deportivo Cuenca vs Liga de Quito (10:00)

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: José Luis Espinel

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Jorge Párraga



El Nacional vs Delfín (11:15)

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Juan Carlos Albarracín

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: David Vacacela



Fuerza Amarilla vs Universidad Católica (15:00)

Estadio: Nueve de Mayo

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Juan Macías

Línea 2: Marco Correa



Barcelona SC vs Independiente Del Valle (16:30)

Estadio: Monumental

Árbitro: Daniel Salazar

Línea 1: Guilber Gracia

Línea 2: Edison Vásquez