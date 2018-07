La apuesta que David Beckham le hizo a Zlatan Ibrahimovic para el Suecia-Inglaterra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la previa del partido entre Inglaterra y Suecia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, dos de sus símbolos futbolísticos más importantes hicieron una divertida apuesta. El sueco Zlatan Ibrahimovic y el inglés David Beckham, quienes fueron compañeros en el PSG, han sellado el desafío a través de las redes sociales.



El que tomó a iniciativa fue Ibrahimovic, actual jugador del Los Ángeles Galaxy, quien le propuso al ex futbolista inglés una apuesta material. "Si Inglaterra gana, yo te pago una cena en cualquier sitio del mundo donde quieras pero si gana Suecia tú me regalas lo que yo quiera de Ikea (una famosa firma de muebles) ¿ok?", propuso.



La respuesta de Beckham fue mucho más arriesgada y retrucó con una apuesta que sería humillante para Ibra: "Si Suecia gana, te llevaré personalmente a Ikea a comprar lo que necesites para tu nueva mansión en Los Ángeles, pero si Inglaterra gana quiero que vayas a ver un partido de Inglaterra a Wembley y te pongas una camiseta de mi selección y comas unos 'fish and chips' en el entretiempo."



El delantero sueco cerró el trato publicando la captura de pantalla y la frase "tenemos un trato" en sus historias de Instagram.



En caso de que Suecia avance a las semifinales, Beckham tendrá que comprar algunos muebles para Ibrahimovic. Pero en caso de que Inglaterra logre meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, veremos a Ibrahimovic en Wembley con la camiseta de un país que no es el suyo.





David Beckham publicó esta imagen en las historias de su cuenta de Instagram tras la apuesta.