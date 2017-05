Antonio Valencia marca su nombre con letras de oro tras conquistar Europa

Luego de alzarse con el título de la Liga Europa, el jugador ecuatoriano Antonio Valencia ha culminado una temporada por todo lo alto en el Manchester United, algo que le ha sido suficiente para marcar su nombre en letras de oro dentro de la historia del club inglés.

Con su potencia física y velocidad como características referentes de su juego, Valencia ha sumado una temporada de ensueño en la que terminó siendo el capitán indiscutible de los Red Devils; y con 31 años, logró entrar anoche en los libros de historia del club, tras conquistar la Liga Europa y ser elegido por sus propios compañeros el mejor jugador de la campaña.



Sin embargo, vale la pena resaltar que el momento del todoterreno Amazónico, como le llaman en Manchester, no es casualidad; sino el fruto de una historia de perseverancia absoluta que ha tenido como consecuencia, su ascenso constante a través de los años hasta llegar a la élite del fútbol mundial.



Su nombre completo es Luis Antonio Valencia Mosquera, y nació en Lago Agrio, Ecuador, en agosto de 1985 sin ser ajeno a las inclemencias de la vida en su natal provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana.



Durante su niñez no tuvo la vida fácil, trabajó desde pequeño ayudando a su padre recolectando botellas de vidrio para encontrar sustento; no obstante Toño ha dicho en varias ocasiones que en su infancia "fue muy feliz".



Con el pasar del tiempo y de la mano de sus cualidades innatas, encontró en el fútbol la posibilidad de salir adelante. Sus inicios en el Caribe Junior de su localidad de origen empezaron a marcar el camino; y más tarde, tomando la dura decisión de dejar atrás a su familia, Antonio viajó a Quito en búsqueda del sueño profesional que cumplió formando parte del Club Deportivo El Nacional.



Junto a otras promesas de entonces, como el lamentablemente fallecido Christian 'Chucho' Benítez, su gran amigo y de quien lleva un tatuaje homenaje en su brazo izquierdo, Valencia empezó a forjarse en el elenco militar como un futbolista de alto rendimiento y allí consiguió debutar en la primera división del fútbol ecuatoriano con 18 años.

Antonio Valencia en el partido de El Nacional frente a Liga. Foto: Archivo



El temple, la calidad, el olfato de gol pese a ser volante derecho y su perseverancia, catapultaron al Tren a hacerse un puesto en la Selección de fútbol de Ecuador que jugó el Mundial del 2006 en Alemania, participando en los cuatro encuentros que disputó su país.



Allí, el hoy 25 del United, destacó junto a Messi y Podolski como uno de los mejores jugadores jóvenes de la cita mundialista y fue visto por el Villarreal de España que no dudó en ficharlo. Aunque en su primera mitad de temporada en Europa no tuvo tanta fortuna y terminó cedido en el Recreativo de Huelva, club en el que el volante ecuatoriano consiguió, una vez más, demostrar que estaba hecho para grandes cosas.



Es entonces cuando el Wigan compra sus derechos y Antonio Valencia empieza a hacerse de un nombre en Inglaterra y Europa en general, despertando interés de grandes clubes del continente.



Sobre todo el del Manchester United, quien lo convirtió en el jugador ecuatoriano más caro en la historia tras pagar 26 millones por su pase, y donde ha logrado erigirse como un mito del club tras la consecución de 10 títulos desde que llegó en 2009.



Toño, ha demostrado ser un ejemplo de tenacidad, humildad, y persistencia durante toda su carrera, lo que le ha llevado a propiarse con carácter la banda derecha del Manchester United en la posición que el técnico le pida que juegue. Hoy lo hace de lateral porque para Mourinho "no hay mejor lateral derecho que él", y cumple con creces la responsabilidad.



Además de los tres títulos conseguidos esta temporada: Community Shield (Supercopa), Copa de la Liga y Liga Europa, Valencia consiguió hace una semana el premio individual que lo proclamó como el mejor jugador del club esta temporada.

Imagen del futbolista ecuatoriano Luis Antonio Valencia, elegido como el Mejor Jugador del Año con el Manchester United, tomada de la cuenta de Twitter @ManUtd_Es



Además, quedó en el segundo lugar en las preferencias de los aficionados del United, con tan sólo un 1% menos de votos que el español Ander Herrera, ganador del premio Sir Matt Butsby.



Razones como la anterior, o el gesto de ceder a Wayne Rooney al minuto 89 la cinta de capitán que había portado merecidamente durante todo el partido de la final de anoche en Estocolmo; demuestran no solo la calidad del futbolista, sino de la persona que es Antonio Valencia.