Antonio Valencia: 'Faltó humildad para llegar al Mundial'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia ama las gorras y las ‘lonas’ (zapatos). Sentado en su casa en Esmeraldas, le cuenta a este Diario que ha perdido la cuenta de cuántos de estos accesorios tiene en el clóset. Antes de las fotos, le pide a su amigo Luis ‘Pichi’ Bolaños que le alcance una gorra negra para salir en las fotografías.

Valencia reflexiona con este Diario las razones por las que Ecuador no entró al Mundial y el posible regreso del ‘Bolillo’ Gómez. Dice estar listo para integrarse a un nuevo pro­ceso si lo llaman.

El Mundial comienza hoy, jueves 14 de junio del 2018, y Ecuador no está. Ganamos los cuatro primeros partidos, pero no alcanzó. ¿Cuál es su reflexión?



Fue un golpe de humildad para los jugadores. Fue como un ‘¡Hey! hay que pisar la tierra. Para mí fue así, de la noche a la mañana no empezamos a conseguir los puntos. Se produjeron cambios con el nuevo presidente (Carlos Villacís reemplazó a Luis Chiriboga). Las cosas no empezaron a funcionar, como eran antes.



¿Qué cambió?

Uno escuchaba comentarios que la cosa no se estaba manejando bien, que la Selección ya no era la misma. Las cosas no funcionaban. Había muchos chicos que no estaban cómodos, que no se sentían felices y eso, a la larga, generó malestar dentro del grupo.



¿Detalles logísticos? A ustedes, los jugadores, les gusta que todo esté listo cuando lleguen: aviones, la concentración...

Nosotros siempre venimos a darlo todo por la Selección, por representar a nuestro país, pero a veces hay cosas pequeñas, cosas de administración que se van acumulando y se vuelvan más grandes. Dejamos pasar muchas cosas .

¿Cosas como cuáles?

No quiero entrar en tanto detalle, porque respeto a cada directivo, entrenador y jugador del país. Creo que debemos pensar en el futuro, ver en qué fallamos y pensar en la Copa América y el nuevo entrenador. Lo más importante es mirar al frente.



EL COMERCIO lo entrevistó después del triunfo con Argentina en eliminatorias. Allí, Ud. estaba complacido con el esquema de juego de Quinteros. Al final, ¿le quedó la misma sensación?

Quinteros es un técnico joven, con una idea de juego agresiva, que a mí me agradaba: no replegarse, presionar en los últimos metros de la cancha. No lo dejaron trabajar, no lo dejaron ser libre.



¿Los directivos?

Yo pienso que todos, los directivos, los jugadores, la prensa, todos.



Tras la eliminatoria no quedó claro si usted quiere seguir en el equipo...

Yo deseo seguir en la Selección, pero quiero que me llamen por mis condiciones, porque estoy entrenándome fuerte, no por mi nombre. Nunca he querido que pase­ eso. Estoy en la Selección porque juego en Europa, porque tengo continuidad allá y porque me gusta defender a la Selección. Así es que si me llaman, aquí estaré.



Hernán Darío Gómez será, con seguridad, el próximo DT de la Selección. ¿El ‘Bolillo’ es lo que necesita la Tricolor?

Para mí es una decisión acertada: conoce el medio, conoce al jugador ecuatoriano, tiene experiencia, sabe imponer disciplina. Fue mi primer técnico en la Selección y me llevó a un amistoso en Honduras y dos convocatorias más. Tiene tiempo para trabajar e imponer su idea.

¿Hay jugadores para dar pelea? ¿Se puede renovar Ecuador? ¿Tenemos los jugadores para hacerlo?

A mí me parece que sí. Cuando estoy en el país me gusta ir mucho a ver partidos. He elogiado el nivel de Billy Arce y como él hay varios jugadores con mucha calidad. Me parece que para la siguiente Copa América hay una linda Selección.



Hay equipos ecuatorianos que le deben los sueldos a sus jugadores. Hay problemas con dirigentes, un equipo sancionado por agresión a un árbitro. Pese a los buenos jugadores, no se mira un buen futuro ­para el fútbol local...

No se pueden olvidar esos problemas. Es molestoso e injusto saber que hay muchachos que no pueden cobrar sus sueldos o juveniles que no tienen ni su agua para poder entrenarse tranquilos. Hay que trabajar en eso. Pero yo insisto: hay jugadores para que demos pelea.



El próximo año cumplirá 10 años en el Manchester United. ¿Cuál es la clave para rendir en el máximo nivel?

Pasión, disciplina, mucho entrenamiento. Hay que saber resistir a las adversidades y mantenerse enfocado en los sueños, en lo que uno quiere hacer.



¿Los jugadores en la Selección le pedían consejos de cómo jugar en Europa?

No me pedían, pero igual yo se los daba. Siempre les decía que es importante que intenten mantenerse afuera, porque eso ayudará a su crecimiento como jugadores. Es importante.