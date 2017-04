Ángel Mena marcó y hace soñar al Cruz Azul con la liguilla

El español Paco Jémez, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró, el sábado 22 de abril, que su equipo ha sido duramente criticado por su campaña pero peso a todo sigue vivo a dos jornadas de terminar el torneo Clausura 2017.

"Es una sorpresa ver un equipo que ha tragado m... por toneladas, pero lo han sabido digerir y estoy contento", dijo el entrenador en una conferencia de prensa tras la victoria de los celestes por 2-1 sobre las Chivas de Guadalajara.



Hoy, 22 de abril, el ecuatoriano Ángel Mena y el chileno Francisco Silva convirtieron un gol cada uno y le dieron al Cruz Azul un triunfo de 2-1 sobre el Guadalajara con lo que el conjunto subió del decimoquinto al decimotercer lugar y mantuvo vivas sus pocas posibilidades de clasificarse.



Jémez dijo que este sábado querían despedirse bien ante los hinchas antes de empezar la parte final de la etapa regular del campeonato con dos visitas, pero no pensó que los aficionados del Guadalajara fueran mayoría en el estadio Azul.



"Los jugadores de Cruz Azul han dejado claro que podemos tener carencias, pero entre ellas no está no dejarnos el alma en cada partido; trabajamos en unión", puntualizó.



Aunque está a tres puntos de la zona de clasificación cuando faltan seis unidades por disputar, los celestes tienen una docena de equipos encima, lo cual complica la probabilidad de entrar a la fase de los ocho mejores.



Al referirse a su permanencia en el equipo, el español dijo que desea seguir como estratega, tiene contrato hasta diciembre y solo si ocurre algo extraño no llegará hasta el final de su convenio.



"Firmamos por un año y soy una persona que respeta los contratos", afirmó el entrenador que ha contado con apoyo de la directiva aun cuando los resultados han sido malos, en contraste con las buenas actuaciones del conjunto que ha mostrado un buen fútbol y ha sido mejor que los rivales en casi todos los partidos.



El próximo sábado 29 de abril, Cruz Azul visitará al Pachuca y una semana después al León en dos partidos que está obligado a ganar para luego esperar por una extraña combinación de resultados que lo beneficie, única manera de acceder a la liguilla de los ocho mejores