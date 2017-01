Ángel Mena debutó con triunfo en el Cruz Azul

El español Paco Jémez, técnico del Cruz Azul, debutó este sábado con un triunfo en el fútbol mexicano, después de que su equipo superase por 1-0 al Necaxa en la primera jornada del Torneo Clausura 2017.

Jémez se presentó en el banquillo de su nueva escuadra este día en el estadio Azul de la capital mexicana y respondió a las expectativas de la afición celeste, que llenó el inmueble para apreciar los primeros toques del estratega ibérico.



La solitaria anotación fue obra del defensa mexicano Adrián Aldrete al minuto 19 con asistencia del argentino Christian Giménez.



Aldrete recibió el balón de Giménez, por la banda izquierda, y disparó con la pierna derecha desde el pico del área, cruzado, con potencia y por abajo, para sorprender al guardameta del Necaxa, el argentino Marcelo Barovero.



La mano de Jémez se dejó ver en el arranque del torneo aunque, ya la había mostrado en la pretemporada, en la que sumó varios partidos sin perder.



El Cruz Azul tiene como objetivo clasificarse en la liguilla para pelear por el título del fútbol mexicano, que no gana desde el invierno de 1997 y en la que no ha avanzado durante los últimos torneos.



El partido, que resultó entretenido y disputado, sirvió como marco para la presentación del ecuatoriano Ángel Mena y el argentino Gabriel Peñalba como refuerzos del Cruz Azul.



Mena tuvo la oportunidad de abrir el marcador en los primeros minutos pero Barovero le quitó la oportunidad con una atajada a una mano.



En el desarrollo del encuentro, el Cruz Azul, al estar en casa, asumió el control del balón y mostró mejor fútbol que el Necaxa, aunque no pudo aumentar el marcador a pesar de que pisó en varias ocasiones el área de su rival.



Con el triunfo, el Cruz Azul se colocó en el primer lugar de la clasificación con tres puntos, los mismos que tiene el Veracruz, segundo, mientras que el Necaxa se quedó sin unidades en el decimoséptimo lugar, apenas por delante del Querétaro, último.



La jornada comenzó el viernes precisamente con el triunfo de los Tiburones del Veracruz por 1-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro.

La actividad continuará este sábado con los duelos León-Pachuca, Morelia-Tijuana, Tigres-Santos Laguna y Guadalajara-Pumas, y mañana cierran la jornada Toluca-Atlas y Puebla-Monterrey.