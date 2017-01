Ángel Mena debuta con el Cruz Azul en la Liga azteca

Ángel Mena, la figura estrella del año pasado en Emelec, debuta hoy (18:00) con su equipo Cruz Azul ante Necaxa. El delantero, de 28 años, es un refuerzo de lujo para el Cruz Azul. Es una de las figuras que se espera con expectativa en el Torneo Clausura. Ahí se reunirá con Joao Rojas, quien juega en el mismo club desde hace cuatro años.

México es uno de los países donde regularmente en los últimos años llegan los futbolistas ecuatorianos. En la edición 42 del campeonato azteca habrá 11 tricolores, en la que se incluyen la Liga de Ascenso.



Christian Lara, de 36 años, es una de las nuevas incorporaciones. Él se despidió de El Nacional para sumarse a las filas de los Dorados, de Sinaloa. Ahí se encontrará con Vinicio Angulo. Los Monarcas Morelia cuentan con la presencia de Cristian Penilla y Gabriel Achilier, que juegan de mediocampista y defensa, respectivamente.



Michael Arroyo y Renato Ibarra seguirán en el América, que el año pasado ocupó el puesto 14 del ‘ranking’ mundial. Los mediocampistas son fichas intransferibles para el club. Walter Ayoví, que fue nominado el año pasado entre los 10 mejores de México, seguirá en el Monterrey junto al tricolor Alexander Domínguez.



Este año suman 11 los jugadores ecuatorianos que serán parte de los equipos más importantes de México. Los legionarios deberán adaptarse no solo a sus compañeros de juego, sino a las costumbres y tradiciones del país latinoamericano.



Édison Preciado, exjugador del Atlético San Luis, recuerda su paso por la Liga mexicana como “un conjunto que acoge a los extranjeros con compañerismo”. México es el mercado con más acogida para futbolistas ecuatorianos. 83 han pasado entre el 2012 y 2016.



Los deportistas ecuatorianos ganan un espacio importante en la Liga mexicana. El paso por los clubes aztecas es una buena oportunidad para los refuerzos tricolores a nivel internacional.



La representación histórica de Álex Aguinaga, Agustín ‘Tin’ Delgado, Iván Hurtado, Christian ‘Chucho’ Benítez (fallecido) Michael Arroyo... son actuaciones que valoran los clubes mexicanos para las nuevas contrataciones.



Para Álex Colón, quien militó en los equipos Pachuca y Mineros de Zacatecas, la experiencia en el fútbol mexicano es un “aprendizaje de por vida”. Para él, la estadía en México no fue un problema. Uno de los que no consigue equipo es Joffre Guerrón, que este último año estuvo en el Cruz Azul.



Mena tendrá DT español



No es futbolista, pero fue la contratación más llamativa en México. Tampoco tiene títulos como entrenador y, sin embargo, llega a un equipo urgido de éxitos. El DT español Paco Jémez debuta hoy en la Liga al frente de Cruz Azul, que lleva casi dos décadas sin ganar un campeonato.



Jémez, de 46 años, se define como una persona de “sangre caliente”. Quiere contagiarle su carácter a un equipo que en los últimos años ha sido calificado como apático. Es obsesivo en su trabajo.