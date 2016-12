El objetivo de Ángela Tenorio y Marizol Landázuri es llegar al Mundial

El 15 de noviembre comenzó el año deportivo de Ángela Tenorio y Marizol Landázuri, las dos velocistas ecuatorianas que fueron semifinalistas en los 100 metros de los Juegos Olímpicos Río 2016.

“Al retornar de Brasil les dimos 45 días de vacaciones. Quisimos que se olviden del atletismo, que dediquen más tiempo a su familia y que visiten a sus parientes a quienes no vieron durante los seis meses previos a los Juegos”, detalla el entrenador Nelson Gutiérrez.

El mes pasado retornaron a los entrenamientos e iniciaron el año deportivo y el nuevo ciclo olímpico. “Hicimos las mediciones médicas y las evaluaciones técnicas. Hay progresos como postura corporal, arranques y salidas, y otras cosas que no salieron bien que habrá que mejorarlas”.



En el 2017, Ángela Tenorio y Marizol Landázuri tienen tres torneos específicos, dos de ellos de importancia pues en julio se efectuará el Sudamericano de Atletismo Sénior en Cuenca. Ecuador volverá a ser sede de este evento luego de varias décadas.



En agosto, en cambio, se efectuará el Mundial de Atletismo en Londres. “Tendremos que poner las marcas base en torneos nacionales, los Grand Prix de Sudamérica o en las paradas de la Liga de Diamantes”.

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), estableció ya las marcas obligatorias: 11:26 para los 100 metros y 23:10 para los 200 metros.



Ángela Tenorio se clasificó a los Juegos Olímpicos de Brasil con un registro de 10:59. En la competencia atlética registró 11:35 en primera ronda y 11:14 en las semifinales. En los 200 metros, su marca fue de 22:94.



Marizol Landázuri corrió los 100 metros en 11:26 para llegar a Río. En los Olímpicos, sus marcas fueron 11:38 y 11:27.

“Con Ángela, en el nuevo año vamos a correr 100 m, pero también un bloque de carreras en los 200 m porque no ha habido un crecimiento como esperábamos”. Ángela competirá en la Liga de Diamantes, podría ser en Nainjing y Estocolmo, y algunos Grand Prix, no todos. “El de Medellín es seguro, en esa ciudad nos ha ido bastante bien”.



Marizol Landázuri ganó siete Grand Prix de Sudamérica. Ganó en Perú, Chile, Argentina, Colombia. “Pero queremos hacer una buena marca para que sea invitada a la Liga de Diamante”.

Este año, lo que no van a correr las ‘Gacelas’ serán las competencias bajo techo. “Fue una gran experiencia, Ángela mejoró su salida y reacción, pero luego le costó mucho retomar sus entrenamientos en la pista al aire libre”.

En noviembre participarán en los Juegos Bolivarianos, en el inicio competitivo del ciclo olímpico.