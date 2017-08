La ecuatoriana Ángela Tenorio debuta hoy en el Mundial de Atletismo 2017

La velocista ecuatoriana Ángela Tenorio lo tiene claro: quiere una medalla y no se pone límites en el Mundial de atletismo de Londres 2017, donde competirá hoy, en los 100 metros, a las 06:03 (hora de Ecuador).

Tenorio fue invitada a participar en la reunión de Kingston, en la que Jamaica se despidió oficialmente Usain Bolt el pasado 10 de junio, en un estadio con 30 000 espectadores aclamando a su ídolo.

“Fue un momento muy emotivo y me sentí muy bien de haber sido invitada a la despedida de una leyenda como Usain Bolt. Siento mucho orgullo como ecuatoriana de ser tomada en cuenta”, afirmó.



Bolt disputará, teóricamente, la final de los 100 m hoy, en el que Tenorio comenzará su camino en las series de los 100 m, donde la ‘Gacela’ apunta muy alto. “Será una competencia de mucho nivel, porque estaremos las mejores del mundo. Mi objetivo siempre es y será obtener un podio”, afirmó.



“Las favoritas este año en el Mundial de Londres para mí son Ángela Tenorio, Ángela Tenorio y Ángela Tenorio. Si yo no creo en mí, nadie lo hará”, apunta, asegurando que su modelo y su ídolo es ella misma.



Tenorio fue subcampeona del mundo en los 100 m de la categoría Sub 20, en el 2014.

En los Juegos Olímpicos de Río, Tenorio se quedó en las semifinales tanto en los 100 como en los 200 metros, pero ya entonces, pese a la decepción del momento, quiso lanzar un aviso vaticinando que protagonizará un gran éxito en los Juegos de Tokio 2020.



Por el momento, su preparación para su primer Mundial en categoría absoluta ha incluido una base de entrenamiento en Guadalajara (España) durante casi todo julio.

En Europa ganó los 200 metros en Ávila (España) y los 100 m en dos citas en Bélgica, en Lieja y Heusden-Zolder.

Su historia es una historia de superación, desde sus modestos orígenes en Lago Agrio, en la selva ecuatoriana, hasta poder instalarse en Quito a los 13 años. Recibió acogida en un hogar para madres solteras y apenas tenía recursos para prepararse, pero pudo abrirse camino.



Su juventud y su margen de progresión hacen pensar en ella como un nombre destacado para el atletismo latinoamericano de los próximos años.



En el Mundial se presenta con su mejor marca de 11:19 que logró en julio en Bélgica. En estas competencia también estará la esmeraldeña Marizol Landázuri, quien se clasificó con un tiempo de 11:26.

La gran favorita al título es Elaine Thompson, de Jamaica, quien ganó la medalla de oro, el año pasado en los Juegos Olímpicos. Su registro es 10:71.



Ángela Tenorio correrá hoy, a las 06:03 en la serie 3. Tendrá como rivales a Tori Bowne (10:90), de EE.UU., y la holandesa Jamile Samuel (11:26).

Marizol Landázuri correrá en la serie 4 junto a la holandesa Danfne Schippers (10:95) y Marie Josée Ta Lou (10:90), de Costa de Marfil.



Hoy se correrán las rondas de clasificación, mañana se realizarán las semifinales y finales.



El año pasado, en los Juegos Olímpicos, las dos velocistas ecuatorianas se clasificaron a las semifinales.