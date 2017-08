Andrés Chocho registra 11 descalificaciones en 13 años 

Andrés Chocho suma 11 descalificaciones en 13 años de participación en competencias organizadas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés). Su último retiro por esa causa fue este domingo 13 de agosto del 2017.

El ecuatoriano de 33 años no terminó la prueba de 50 kilómetros del Mundial Absoluto de Atletismo que finaliza hoy, 13 de agosto del 2017, en Londres. Se retiró en el km 35, tras recibir la tercera amonestación de parte de los jueces. Hasta ese momento registraba un tiempo de 2 horas y 35 minutos.



En declaraciones para los medios internacionales, Chocho se mostró inconforme. “Estoy algo molesto con la decisión de los jueces. No sentí ningún cambio en mi marcha respecto al principio y de la nada empezaron a caer avisos. No estoy para nada conforme, he trabajado mucho para esto”, se lamentó.



Las dos descalificaciones anteriores fueron con motivo de los Juegos Olímpicos realizados el año pasado en Río de Janeiro, Brasil. Allí no culminó las distancias de 20 y 50 kilómetros, desarrolladas el 12 y 19 de agosto.



En los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres también recibió tres amonestaciones y no cubrió la distancia de 20 kilómetros. Un año después, en el Mundial Absoluto de Atletismo tampoco terminó la prueba de 50 km, en Moscú, Rusia.



Igual ocurrió en el Mundial del 2015, en Pekín, China, en donde por tres tarjetas de advertencia no terminó la distancia de 20 km. Su primera descalificación en un Mundial de Absoluto de Atletismo se registró el 2007, en Osaka, Japón, en 20 km.



A esos retiros obligatorios se suman otros cuatro en copas Mundo de Marcha, desarrollados en Naumburg, Alemania (2004), La Coruña, España (2006), en Saransk, Rusia (2012) y Taicang, China (2015).



La mejor participación del andarín cuencano en un Mundial Absoluto fue el 2015 en Pekín, China, donde se ubicó octavo en los 50 km. En la distancia más corta, 20 km, tiene un sexto puesto en el Mundial de Marcha realizado el año pasado en Roma, Italia. Allí el equipo ecuatoriano alcanzó la medalla de bronce.