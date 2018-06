'Amigos' en el club; en el Mundial 'a otro precio'

LEA TAMBIÉN

Quizás íntimos amigos o simples compañeros de vestuario en sus clubes. Pero el Mundial de Rusia-2018 pondrá a prueba la “amistad” entre varios jugadores cuando, por los caprichos del fútbol, sus selecciones se enfrenten camino a la final en Moscú.

Cuando el Kremlin abrió sus puertas a la FIFA el pasado 1 de diciembre para el sorteo de los grupos mundialistas, la suerte decidió en la primera ronda cinco duelos muy interesantes, cada uno con particulares atractivos, donde los “amigos” serán rivales.



Ramos 'amenaza' a Cristiano



El España-Portugal, el 15 de junio en Sochi por el Grupo B, que completan Marruecos e Irán, es el partido más seductor de la fase de grupos.



El azar quiso que la megaestrella Cristiano Ronaldo se viera las caras precisamente con sus compañeros del Real Madrid, en particular con el capitán merengue, el defensor Sergio Ramos, con quien ha vivido entre abrazos y momentos de tensión por cuenta de algunas declaraciones de CR7.



Apenas minutos después de ganar por tercera ocasión consecutiva la Liga de Campeones de Europa, el pasado 26 de mayo en Kiev ante Liverpool, el quíntuple Balón de Oro causó un terremoto cuando advirtió que “ fue muy bonito estar en el Madrid ” .



Ramos, de la entraña madridista, recogió el guante y en la intimidad del vestuario, según la prensa española, le dijo al luso que había sido “inoportuna” esa declaración.



Otro momento tensionante entre los dos pesos pesados del plantel ocurrió en medio de la finalizada temporada cuando el portugués aseguró que la actual plantilla merengue era “ menos fuerte ” que la del curso 2016-2017 por la salida de varios jugadores.



“No estoy de acuerdo con lo que dijo (...) Me parece una opinión ventajista, nadie pensó eso cuando ganamos las Supercopas. Yo no echo de menos a nadie”, le respondió el capitán en aquel entonces.

Messi, sufrimiento de Rakitic



Compañero de Messi desde la temporada 2014-2015, el croata Iván Rakitic acostumbra en deshacerse en elogios cuando habla de 'Lio', al que siempre se refiere como “el mejor de la historia”.



La última del rubio volante del Barça es de campeonato: “Messi es un deportista tan dominante que habría ganado 50 títulos de Grand Slam si fuera jugador de tenis”, aseguró.



Argentina y Croacia comparten en el Grupo D, donde también forman Islandia y Nigeria, y chocarán el 21 de junio en Nizhni Nóvgorod.



Pero otro ingrediente que le pondrá condimento a ese interesante duelo será el choque de 'nueves': en una esquina el 'Pipita' Gonzalo Higuaín y en la otra 'Super' Mario Mandzukic, compañeros en la Juventus de Italia.



Entre ambos se devoraron a sus rivales en la Serie A para conquistar el 34° Scudetto de la historia de la 'Vecchia Signora', convirtiéndola en el primer club italiano en ganar el doblete (Scudetto-Coppa) en cuatro temporadas consecutivas.



Paulo Dybala, otra de las estrellas de la 'Juve' pero suplente en la selección albiceleste, también entrará a terciar en este duelo si logra ganarse la confianza del DT Jorge Sampaoli.

Lewandowski recuerda a James



James Rodríguez fue Bota de Oro en el Mundial de Brasil-2014, la llave que le abrió las puertas al Real Madrid. Y eso lo sabe Robert Lewandowski, quien a sus 29 años busca salir del Bayern Múnich con dirección al Santiago Bernabéu.



Polonia y Colombia forman en el Grupo H, con Japón y Senegal, y chocarán en Kazán el 24 de junio.



Máximo anotador de la Bundesliga 2017-2018 con 29 goles, Lewandowski se acordó de James apenas finalizó el sorteo mundialista. El polaco le mandó un amigable mensaje en su cuenta de Twitter.



“Hola mi hermano James. Recuerdo bastante tus goles en el pasado Mundial. Espero que esta vez recuerdes los míos en Rusia 2018”, escribió el '9'.

El buen Keylor ante Brasil



Keylor Navas es el cerrojo del Real Madrid y la gran figura del seleccionado costarricense, una de las sensaciones hace cuatro años en Brasil, adonde llegó por primera vez a unos cuartos de final.



Pero los ticos quedaron sembrados en el Grupo E, nada menos que al lado de la Seleçao de Neymar, que persigue en Rusia su sexto título mundial.



Costa Rica y Brasil se enfrentarán el 22 de junio en San Petersburgo.



Ese encuentro verá en acción a tres jugadores del Real Madrid: Keylor por un lado y del otro Marcelo, el segundo capitán merengue, y Casemiro.



Los tres han sido piezas fundamentales en el reciente éxito europeo de la 'Casa Blanca', pilares intocables en la formación del exDT Zinedine Zidane.



“Pura vida”, la popular expresión costarricense, se tomó desde hace varias temporadas el vestuario madridista, y Marcelo, querendón y simpático, se apropió de ella para postear en las redes sociales su día a día al lado de Navas.



El buen Keylor tendrá una dura prueba ante los brasileños.

Los belgas 'ingleses'

​

El Bélgica-Inglaterra el 28 de junio en Kaliningrado por el Grupo G, donde también están Panamá y Túnez, sí que retrata un duelo entre “amigos”.



Por ejemplo, el Manchester City, el campeón de la Premier League, mandará ese día a la cancha a los belgas Vincent Company, capitán de los 'Citizens', y Kevin De Bruyne. Los ingleses lo harán con los defensores John Stones y Kyle Walker, y el delantero Raheem Sterling.



Sus vecinos del United también aportan calidad al duelo: Romelu Lukaku y Marouane Fellaini por los 'Diablos Rojos', y por los 'Pross' Phil Jones, Ashley Young, Jesse Lingard y Marcus Rashford.



La sangre azul del Chelsea la aportan Eden Hazard y el golero Thibaut Courtois en Bélgica y en Inglaterra el capitán de los 'Blues', Gary Cahill, y Ruben Loftus-Cheek.



Y, finalmente, el 'lord' Harry Kane tendrá que vérselas con sus compañeros belgas del Tottenham Toby Alderweireld, Jan Vertonghen y Mousa Dembélé.



