La ‘AKD’ presentará otro plan de pagos para jugar

En el complejo Ney Mancheno, en Carcelén, ya hay energía eléctrica y se recuperó la línea telefónica. Hoy, 17 de febrero deñ 2017, está previsto que se realice la reconexión del agua potable.

El entrenador Renato Salas aún está en la etapa de escoger juveniles para definir la lista de 26 futbolistas que integrarán la plantilla del Deportivo Quito, en la Segunda Categoría de Pichincha.



La nueva directiva, presidida por Juan Manuel Aguirre, y el directorio de 18 integrantes comenzaron a realizar gestiones para participar en el torneo provincial. Según el calendario establecido por la Asociación de Fútbol No Amateur (AFNA), el Quito debutará el 5 de marzo contra Puerto Quito, y el tiem­po apremia a la directiva.



Aguirre anunció que el primer paso es reunirse con los representantes de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) para hablar sobre las deudas pendientes, que son un impedimento para comenzar la participación.



“Estamos buscando un dinero y presentar los planes de pago. No vamos a ir con cheques chimbos. Vamos a ir con un cheque válido y con convenio de pagos para jugar”, manifestó el directivo.



Según Jorge Guzmán, de la AFE, la deuda de los chullas se a acerca los USD 800 000. Esa cifra es por valores con futbolistas de premios y salarios de los años 2015 y 2016.



La reunión entre ambas partes se realizará la próxima semana en Guayaquil. Guzmán fue claro en la aplicación del reglamento. “Para poder arrancar en el torneo de Segunda deberán cancelar las deudas o establecer convenios, como lo dicta la norma reglamentaria”.



La Comisión de Marketing busca auspiciantes para la camiseta. Según Aguirre, se hablará con una operadora de TV para negociar las transmisiones de los partidos.



¿Qué presupuesto tendrá el club? Para este año está planificada una inversión de USD 250 000. En ese valor está incluido el pago de los salarios al plantel, al cuerpo técnico y al personal administrativo.



“Aún no puedo dar nombres de los refuerzos que tendremos este año. La Segunda es un campeonato muy difícil y competitivo. Tenemos que ajustarnos a la economía del club”, dijo Salas.



La reunión de la próxima semana será clave para que el equipo inicie su participación. Aguirre anunció que se buscará un diálogo con los directivos del América.



El propósito es programar un doblete para el 5 de marzo, en el Atahualpa. El América iniciará el torneo de la Serie B ante el Aucas. Por los elevados gastos de programación en el Olímpico, la directiva intentará habilitar la cancha del complejo para los partidos de la Segunda. Sin embargo, el estadio deberá pasar la inspección por parte de la Federación Ecuatoriana.