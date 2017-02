La AFA suspende a preparador que insultó a hinchas brasileños en Ecuador

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió hoy, 14 de febrero del 2017, al preparador físico de la selección sub 20, Gerardo Salorio, por insultar a hinchas brasileños durante un partido del Campeonato Sudamericano sub 20 jugado el 8 de febrero en Quito.

"AFA comunica que se le abrió un sumario administrativo interno a Gerardo Salorio, quien deberá presentarse a realizar su descargo. Mientras dure el proceso, el preparador físico queda suspendido en sus funciones", informó hoy el organismo a través de las redes sociales.



Salorio, que integró el cuerpo técnico del seleccionado argentino sub 20 campeón del mundo en Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007, insultó a un grupo de hinchas brasileños durante el partido contra Brasil de la penúltima jornada del hexagonal final del Sudamericano.



"Tenía hinchas brasileños atrás tirando botellas e insultando y la policía miraba como si nada. Reaccioné así por los insultos y los piedrazos. Me sacaron de quicio y a uno lo invité a pelear", explicó Salorio al canal TyC Sports tras el encuentro que terminó 1-1.



"Me hago cargo de lo que hice y me pueden decir váyase, están en su derecho, pero no estaría bien por toda la experiencia que tengo. No es algo que hago todos los días", agregó.