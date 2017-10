Abel Araujo está suspendido por la FEF, pero se entrena con normalidad

Abel Araujo está suspendido de manera temporal por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sin embargo, el volante ofensivo se entrena con normalidad en Deportivo Cuenca hasta que finalicen las investigaciones por un supuesto problema de identidad.

Después de recopilar la información disponible, la Comisión de Investigación de la FEF entregó algunas conclusiones. Por ejemplo, estableció que el jugador Abel Alexander Araujo Cortez presentó una inscripción presuntamente sin validez para su registro como jugador en la FEF.



Por lo tanto, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, emitió una razón de inexistencia de la partida íntegra de nacimiento del jugador. En ese sentido, se sugirió solucionar su problema de identidad en el Registro Civil de su lugar de origen.

Con esas referencias, el caso se remitió a la Comisión Disciplinaria de la FEF para que dentro de sus competencias evalúen si el jugador debe o no tener sanción. También se informó que cuando el jugador militaba en Emelec fue citado tres veces por la Comisión de Investigación para que esclareciera esa inconsistencia, pero no acudió.



El lunes 2 de octubre del 2017, Araujo pidió permiso al cuerpo técnico y a la dirigencia del Deportivo Cuenca para poder viajar a San Lorenzo, Esmeraldas, y así solucionar el problema. Después de una semana se reincorporó a las prácticas y adelantó que la situación se arreglará. en menos de un mes.



Según Araujo, su partida íntegra que está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no aparece en el Registro Civil de San Lorenzo, pero ese no es su error. “Ya estamos solucionando el tema con mi abogado y mi representante. Si Dios lo permite, en un mes estará todo en regla”.

El futbolista nacido el 15 de enero de 1994 en San Lorenzo, conforme consta en los registros de la FEF, no se explica cómo tiene este problema. “Tengo cédula, pasaporte, constó en los padrones electorales, he sufragado en Guayaquil y no aparezco en Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación”.



Araujo se estrenó como futbolista profesional en Gualaceo, en el 2012; luego pasó al Independiente del Valle, Orense SC, Clan Juvenil y Emelec. Se vinculó al Deportivo Cuenca el 18 de julio del 2017 y ha marcado un gol en ocho partidos, siendo uno de los jugadores claves en el sistema del técnico argentino Gabriel Schürrer. Llegó al plantel y en pocos días se ganó la titularidad.