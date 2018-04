Consulte cuántos autos versus motos circulan en su provincia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más familias ecuatorianas han visto en las motocicletas la mejor opción para ahorrar, generar empleo, mejorar sus tiempos de desplazamiento y en conclusión mejorar su calidad de vida. La diferencia de motos matriculadas en Ecuador con el resto de automotores livianos se evidencia en los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de los últimos ocho años.



Desde 2008 hasta 2016 la cantidad de motos matriculadas aumentó de 85 918 a 477 918, es decir, seis veces más. En este mismo período, los vehículos registrados, en cambio, subieron de 336 281 a 636 296. Esto es dos veces más.



El promedio anual de crecimiento de motos ha sido del 30%, mientras que de los vehículos tipo SUV (todoterreno pero ligeros) fue del 13,88% y seguido de los autos con un 8,88%.

Alejandro Piñeyros, de 30 años, optó por comprar una moto a inicios del 2017 por la facilidad para movilizarse en Quito y porque consideró que es menos costoso que un vehículo usado en el que pensaba gastar hasta USD 8 000. La moto –también usada- le costó USD 700. Los gastos de gasolina también son más bajos. A la semana cancela máximo USD 3, cuando solo se moviliza desde la casa al trabajo.



Otro de los beneficios para Piñeyros es el ahorro de tiempo. Desde el norte de la ciudad se demora 30 minutos en llegar al trabajo, en el centro norte; antes se demoraba hasta una hora dependiendo de la congestión y el horario.



Jaime Cucalón, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, confirma que la preferencia por las motos se debe, principalmente, a los costos. “La persona que antes gastaba hasta USD 40 mensuales en bus, ahora puede pagar por 70 las letras de la moto y tener su propia movilización”.