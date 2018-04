Sabe cuánto ha perdido o ganado con sus fondos de reserva

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reflexión bíblica de que hay que ahorrar en tiempos de vacas gordas para afrontar aquellos años de vacas flacas no es solo una cuestión del Gobierno Central, sino también del presupuesto familiar.

Apenas dos de cada 10 afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ahorran sus fondos de reserva. Desde el 2009, luego de una reforma legal, está en manos de los asegurados la decisión de gastar o ahorrar estos dineros. El IESS y la banca ofrecen opciones de ahorro de estos recursos, pero por descuido, necesidad o desconocimiento no todos acumulan.



Aunque estos recursos se crearon en 1938 con el concepto de que sirva como un complemento cuando se llegue a la edad de jubilación, diversas reformas legales han hecho posible que la gran mayoría de afiliados los transformen en plata de bolsillo. A diciembre del 2014, solo unos 640 000 de 3,1 millones de afiliados acumula sus fondos en el IESS, es decir, 20,5%, según los registros de la entidad.



Si se toma en cuenta que el fondo de reserva equivale al 8,33% de la remuneración mensual y el trabajador lo recibe luego de cumplir el primer año de trabajo, es decir a partir del mes número 13, el monto no es nada despreciable.



Por ejemplo, si gana USD 500 dólares mensuales, recibe por fondos de reserva por USD 41,67 cada mes; es decir, recibe un salario mensual adicional cada año.



Los expertos señalan que los hogares deberían ahorrar, al menos, el 10% de sus ingresos mensuales como previsión para el futuro.



María José Cruz, empleada privada, tiene derecho a recibir estos fondos desde hace cinco años, pero no los ahorra. “Un compañero lleva el mismo tiempo que yo en el trabajo. Él decidió ahorrar y acabó de recibir un monto considerable. Yo no tengo nada”, lamenta. Si hubiera ahorrado desde el 2010 habría acumulado al menos USD 3 000. En ese lapso percibió un sueldo de entre USD 450 y 817 al mes.

La Unidad de Data de este Diario desarrolló una herramienta que le permitirá conocer cuánto habría generado sus fondos de reserva si hubiera optado por el ahorro, en lugar del gasto y en qué hubiera podido invertir. Para esta calculadora de fondos se toma en cuenta el salario actual del trabajador. No espere más y empiece a calcular a cuánto ascendería su fondo de reserva.