Qué lindo. Lunes de descanso. Han descansado en oficinas públicas y bancos. También algunas empresas y negocios que tenían que pagar extra a sus empleados si los hacían trabajar. ¿No ven que era “orden” o “ley”, (para el caso, lo mismo da), que debíamos descansar el 26 de diciembre? Y ha sido una idea originalísima, tanto, que en España también ha sido feriado el 26 de diciembre, porque el domingo era Navidad y había que descansar.

Pero, qué raro, casi todo Ambato estaba trabajando a las 9 de la mañana. No se han ido de feriado, ni a curiosear lo que dejaron los terremotos, que dicen que era la idea. Supongo que trabajan porque se necesita solventar la crisis “de buena fe” nos está dejando y no hay plata para pasearse. A ver que pasa el lunes 2 de enero de 2017, cuando también se debe descansar o turistear.

Me queda una duda: ¿cuál es el motivo para no trabajar el 26 de diciembre? Ah, ya sé. Es la fiesta cívica en conmemoración a la expedición de ley tan oportuna, genial y valiosa, que hará descansar los viernes o los lunes cuando la fiesta sea sábado o domingo.