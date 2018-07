Secuestro y sicópatas

LEA TAMBIÉN

Hemos vivido y aún seguimos viviendo los ecuatorianos momentos tristes y dolorosos por el secuestro y asesinato de tres compatriotas periodistas, aún faltan cuatro compatriotas que aunque no son periodistas y no puedan tener mayor acceso a los medios de comunicación y autoridades no los debemos olvidar. Esperemos que los cuatro ecuatorianos que aparentemente están secuestrados puedan retornar con vida. Es importante indicar que quienes realizan los secuestros y asesinan a “sangre fría” son considerados sicópatas en su mayoría; ya que son “maestros a la hora de mantener frialdad en sus actos”, despiadados y pueden intimidar a sus víctimas y grupos sociales. Aparentemente son incapaces de sentir y son muy convincentes a la hora de fingir cualquier tipo de emoción. Sin embargo también los sicópatas tienen una capacidad de duplicidad en lo que tiene relación al momento de sentir afectos y tomar decisiones. En sus actos los necesitan más que una motivación recibir dos tipos de recompensas una interna cerebral de produciendo ciertas sustancias químicas cerebrales, como un aumento de dopamina y otra social como “reconocimiento” publicidad, dinero, sexo o comida. El psicópata al buscar su recompensa calcula adecuadamente con un procesamiento emocional alto el fin que persigue obviamente no siempre es perfecta su actuación pero al no tener un reconocimiento interior de sus emociones trabajan con mayor efectividad, cálculo y frialdad.

El psicópata tiene una desconexión emocional, entre “que es” y sentir “como es”; este tipo de personas tiene la convicción de todo o nada por lo tanto cuando se trata de atraparlos o hacerlos que cambien sus conductas no es posible mediante procedimientos usados para otro tipo de patologías mentales lamentablemente se deben utilizar mecanismos parecidos a los que ellos utilizan ya que no se sabe por qué, ellos presentan una alta empatía.