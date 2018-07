El impuesto verde

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Concuerdo totalmente con lo que escribió Don Juan Francisco Poveda en su Carta a la dirección del 9 de Julio respecto al impuesto verde y la tercera edad.

Para agregar a eso un impuesto no puede ser progresivo ad infinitum por simple transcurso del tiempo como en esta norma; pero el absurdo está en que existen reglas precisas y mediciones técnicas de los niveles de contaminación que exigen que los vehículos cumplan con las emisiones de gases contaminantes permanentemente, lo cual significa que si un vehículo por más viejo o que pase el tiempo, al cumplir con estas normas y obtener su patente de circulación no está contaminando más para que pueda esto significar un impuesto injustificado y ciertamente injusto por ese motivo.



Estás normativa debería ser revisada no solo para las personas de tercera edad si no para el cumplimiento justo de la ley en forma equitativa. Si fue reglamentado para, disfrazadamente, cubrir el subsidio a los combustibles, esto debería sincerarse pues no es posible que lo cubran la gente mayor o los que no puedan renovar su parque automotor o les gusta su vehículo viejo y además ahorran divisas al país.