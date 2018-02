El caso Capaya...

Con sorpresa los ecuatorianos hemos recibido la noticia de que Carlos Pareja ha sido sobreseído en un juicio por peculado en su contra, es decir este señor no ha cometido ningún perjuicio en contra de los recursos públicos.

Me pregunto, igual que muchos compatriotas, ¿cuál es el origen de su inmensa fortuna? Por favor, estos recursos provienen de las coimas, por contratos con Petroecuador, contratos con sobreprecios, lo cual afecta a los sagrados recursos públicos, pues pertenecen a todos los ecuatorianos, cualquiera sea su condición social y económica. Presidente, actué, o por lo menos emita su criterio, pues el silencio nos convierte en cómplices.



Es lamentable que la justicia siga siendo para el de “poncho”, para el más pobre, para aquel que no tiene los recursos para comprar la justicia; señor Fiscal, defienda al pueblo, sin miedo en contra de aquellos que creen que los ecuatorianos no pensamos o somos ingenuos, vamos a reclamar una justicia más transparente, que se castigue a aquellos que, de cualquier manera, quieren aprovecharse de los recursos públicos.