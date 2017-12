Hasta para efectuar bingos se toman las carreteras

Además del malestar que causan los asaltos en las carreteras a los transportes interprovinciales y la imprudencia del exceso de velocidad que ha dejado muchas muertes; ahora se ha vuelto a la mala costumbre de tomarse las vías para protestar y no dejar circular a las personas que manejan sus vehículos y ninguna culpa tienen de que no les solucionen los problemas a los quejosos; personas enfermas que quieren cruzar estas barreras son impedidas con el peligro de no llegar a tiempo a la urgencia médica y morir.

Hechos al canto: por el bajo precio del arroz cerraron la vía a Babahoyo durante dos horas; los agricultores por reclamos del contrabando de arroz en la vía Balzar – Guayaquil impidieron el paso durante tres horas y media; el tráfico de La Puntilla a Guayaquil fue bloqueado por hora y media, pues excombatientes del Cenepa reclamaban pagos atrasados; la carretera de entrada a Balao fue bloqueada. Y como si fuera poco, el Súper Bingo Millonario en Ponce Enríquez (Azuay) interrumpió la vía que une a Guayaquil con Machala por 13 horas y media. ¡Basta!