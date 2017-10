1. Quien quiere mentir, engaña y el que quiere engañar, miente, M. Alemán. 2. Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, la culpa es mía, Anaxágoras. 3. El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad, Aristóteles. 4. A una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre, P. Baroja. 5. Nunca se miente más que después de una cacería, durante una guerra y antes de las elecciones, O. von Bismarck. 6. El pecado emplea muchos instrumentos pero la mentira es un mango que se adapta a todos, O. Holmes. 7. Un hipócrita es un paciente en el doble sentido de la palabra: calcula el triunfo y sufre un suplicio, V. Hugo. 8. Tiene mucho de mentira decir verdades que no se sienten, A. Karr. 9. Podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar siempre a todos, A. Lincoln. 10. Lo que me anonada no es que me hayas mentido, sino que en lo sucesivo no podré creerte F. Nietzsche. 11. Las mentiras del corazón comienzan desde la cara, F. de Quevedo. 12. Sé casto como el hielo y puro como la nieve, y no escaparás jamás de la calumnia, W. Shakespeare.