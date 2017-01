Lectura para los candidatos

La revista FOCUS editada por la Escuela Politécnica del Litoral, trae un interesante y trascendental análisis en su publicación del presente mes, respecto a la conveniencia o no de construir la “famosa” Refinería del Pacífico, señalando lo siguiente:

1.- Todo negocio, especialmente uno que involucre contraer deuda, debe estar sustentado en tres pilares: análisis de mercado; análisis económico; y, disponibilidad a largo plazo de materia prima. Esto implica, que la fuente de crudo debe ser abundante y su provisión segura.



2.- La decisión de construir o no una refinería debe basarse en los estudios. No hacerlo sería irresponsable, con toda seguridad, resultaría un desastre económico.



3.-Ya en el 2 016 hubo un exceso de capacidad instalada en el mundo de 3,7 MMBDP, por lo que la ocupación de las refinerías fue de tan solo el 82,6%. En el 2.021 la demanda estimada de productos sería de 87,4 MMBDP, la capacidad instalada de 104,9 MMBDP y 81,4% la utilización.



4.- Los márgenes de utilidad de las refinerías continuarían deteriorándose, haciendo cada vez menos atractiva su construcción en países que necesitan financiamiento y que tienen materia prima de baja calidad y en cantidades limitadas.



5.- En el caso del Ecuador, con la incorporación a la producción del ITT, el precio al que se lo exporte, experimentaría inclusive una disminución debido a la menor calidad.



6.- Durante 30 años, que sería su vida útil, esta obra requeriría 3.285 millones de barriles, volumen que no dispondría el Ecuador, por lo que algún momento estaría obligado a importar crudo.



7.- El costo del proyecto debería ser comparado con el almacenamiento adicional para garantizar el abastecimiento con combustibles entre 60 a 90 días, pues construir uno como el propuesto para competir en el mercado internacional sería un grave error.



Ojalá estos comentarios técnicos, sean pesados adecuadamente por los diferentes candidatos.