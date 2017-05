Los juegos infantiles en los parques han mejorado nuestra calidad de vida.

En los parques de la ciudad ahora se puede tranquilamente disfrutar, distraerse y pasar un rato ameno con los niños. He visitado varias áreas verdes de Quito y he constatado los juegos infantiles que se han colocado en los parques. Ahí los niños disfrutan y se divierten, los juegos no son nada peligrosos y están diseñados para que las criaturas jueguen hasta el cansancio.

El trabajo realizado en los diferentes barrios de Quito es digno de reconocimiento. El mantenimiento que da el Municipio es realmente bueno.



Desde los más pequeños hasta los más grandes hacen uso de estos juegos y, de esta manera, se distraen sanamente y ya no les tenemos en casa encerrados viendo televisión o jugando en la computadora.



Con esto no es menos cierto que los ciudadanos debemos cuidar los juegos, para que duren más y acudir a jugar sanamente con nuestros niños. Con estos buenos y bonitos espacios con los que cuenta la ciudad, ahora ya podemos pasar tranquilamente una tarde o un fin de semana sin gastar más que en los helados o las colas para compartir momentos en familia.