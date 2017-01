Lo que algunos jueces no recuerdan

La vida y su bienestar son los valores más importantes de una sociedad civilizada. El medico tiene precisamente la misión de preservar este bien. Cuando hay jueces que atentan contra su libertad directamente están afectando el bienestar de la sociedad.

Es indudable que debe haber leyes que regulen la delicada función del médico, pero sin que intervengan factores externos, que ponga en duda la imparcialidad que debe existir en la justicia.



Este es el caso del Dr. Carlos López a quien no conozco pero me duele la injusticia que está sufriendo, lo que permite evidenciar que la clase médica y por ende la sociedad estamos desprotegidos al no tener las garantías para que pueda ejercer su sacrificada labor sin la amenaza de ir a la cárcel.



En países como los EE.UU. con mayor tecnología y costos muy altos de la medicina, el índice de demandas contra los médicos es muy elevado y por cualquier insignificancia, pero paradójicamente tienen índices más altos de muertes por fallos en la atención medica, en contraposición a la consulta más personalizada y humana de nuestro país. Los médicos tendremos que contratar seguros, elevar honorarios y trabajar con temor a la defensiva. ¿Queremos llegar a ello?