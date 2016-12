Ideologías ¿para qué?

A lo largo de la historia de la humanidad han existido diversas ideas, algunas buenas y otras malas, pero eso es un tema subjetivo.

Muchas ideas se han convertido en ideologías, muchas personas están dispuestas a morir por sus ideales, pero también están dispuestas a matar a otras personas por ellos. En mi opinión es algo totalmente absurdo, porque la vida humana vale mucho más, pero esta afirmación no se evidencia con lo que está pasando en Alepo, Siria. Una inmensa cantidad de civiles están muriendo por los idearios. No es justificable de parte de cualquier bando lo que está sucediendo.

Está ocurriendo todo esto para combatir a los rebeldes, pueden matarlos pero si una idea se inocula en la sociedad es imposible suprimirla. Las ideologías son una herramienta para buscar el bien social y político, pero desgraciadamente en Alepo no ocurre esto, esta herramienta se la usa mal y se paga con derramamiento de sangre de personas inocentes que no están involucradas en nada de esto.