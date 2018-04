Gestión IESS

Es muy triste ver que ante los cambios de gobierno, se cambien ciertos directores que han sabido manejar con excelencia las funciones asignadas; tal es el caso del Hospital Del Día “Central”, de Quito. Soy paciente del mencionado hospital por años; durante la administración anterior se pudo sentir un ambiente de servicio con los afiliados.

Tiempo atrás fui a Emergencia, me indicaron que debía hacerme atender cerca al lugar de mi vivienda - Los cruces de cuentas que tengan que hacer internamente eso no es asunto del afiliado- llegue al tiempo máximo de atención y eso porque me acerque a reclamar. Antes era más ágil la atención.



Este Centro de Atención Médica considero ha sido uno de los mejores, y eso debe a que había compromiso de servicio y control de la dirección anterior. Hoy en día, porque tuve que pasar todo el día allí por la cirugía de un amigo, pude apreciar un sinnúmero de irregularidades: el auxiliar o enfermero mientras llevaba al paciente en la silla de ruedas, hablaba por teléfono. Pacientes que madrugaron para control preanestésico, no fueron atendidos en el orden de llegada, sino en función del día de operación; eso considero que está bien, pero eso hay que transmitir a los pacientes; no se puede jugar con el tiempo de los demás. Los signos vitales deberían ser tomados por el mismo profesional, no quiero desmerecer el conocimiento de los auxiliares o enfermeros, pero estamos hablando de una cirugía, por más pequeña que sea, esta tiene su riesgo, y los riesgos hay que minimizarlos.



Esperemos que se tome en cuenta este comentario, para ir en busca de la excelencia.