Falta información

Tarde de viernes lluvioso, tomo la Ecovía para llegar rápido al Centro y quiero bajarme en la Alameda, me topo con que después del Hospital Eugenio Espejo ya no hay más paradas y para mi mala suerte cogí el E2 que no para en la Plaza Marín y solo se detiene en el Colegio Montúfar, para mi sorpresa cerca de diez personas estamos en la misma situación y nos toca devolvernos en el E1 ya que la mayoría van a la Marín.

Sería bueno que los conductores como en la antigüedad avisen las paradas y sus cambios, o que den un folletito para desasnarnos, menos mal de sur a norte si hay parada en Santa Prisca y ya puedo bajarme porque parecía chiste el asunto.