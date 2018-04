Edificios, conjuntos

Mi solidaridad con la carta Los conjuntos residenciales de Enrique Cobo Bustamante. Directivas y asambleas de copropietarios incumplen con la Ley de Propiedad Horizontal; no distinguen un bien comunal de uno exclusivo; no regulan la publicidad exterior; servicios sin facturación; obras sin fiscalización; por no pago de expensas amenazan suspender servicios, de modo anticonstitucional; en asambleas aprueban resoluciones sin sustento legal.

Ni el Miduvi ni la Superintendencia de EPS regulan a esas directivas y asambleas; la Defensoría Pública no atiende estas afectaciones; la competencia del Municipio de Quito hasta la declaratoria de propiedad horizontal. Estas entidades coinciden en una solución en lo civil.



Un copropietario sin el respaldo de la autoridad pública y con salida en un litigio civil de costos inaccesibles, se encuentra en indefensión.

Mi llamado a la entidad pública que regule a este tipo de inmuebles y sus copropietarios. Exhorto a este colectivo para plantear soluciones al problema planteado, no es responsable heredarlo.