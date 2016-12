El Dorado II

En una carta anterior (21-Dic-2016) propuse que la región amazónica ha sido tierra de oportunidades para extranjeros y no para ecuatorianos. Por lo menos el 90% de lo publicado en el mundo sobre la región amazónica es escrito por extranjeros.

Convencidos de que la economía se basa en la producción en bruto y no en innovación, no reconocemos que para proteger el bosque amazónico es necesario convertirlo en fuente de riqueza a través de la tecnología. Sin cultura tecnológica y científica no hay estrategia económica razonable y tampoco soberanía. Rómulo Betancourt relata en su obra “Venezuela, política y petróleo” como el dictador Juan V. Gómez estableció las bases de la era petrolera de su país al solicitando a los extranjeros “Ustedes saben de petróleo. Hagan Ustedes las leyes. Nosotros somos novatos en eso”. Para Ecuador la historia con Texaco es un eco de las palabras de aquel dictador venezolano. La institucionalidad, seguridad jurídica, cultura de innovación, buenas universidades, financiamiento y burocracia que no estorbe, son razón del éxito de los extranjeros en territorio amazónico ecuatoriano.