¡Defendiendo al Alcalde!

La Srta. Leonor Troya, en su carta defiende la labor del Alcalde. No soy correista, fui simpatizante del Alcalde, que como tal deja mucho por comentar. En la carta se dice, lo que se hecho, pero no lo que está dejando de hacer.

Hace referencia al embellecimiento de la ciudad con sus bellos parques. En la Plaza del Teatro, da pena ver, hay de todo. ¿Será este el embellecimiento? Ni el Alcalde Rodas, ni el Ex-Alcalde Barrera, supieron controlar lo que ya quedo listo. Todos los días en los espacios televisivos de la comunidad, se pasa los mismos problemas en toda la ciudad.



Los reporteros ciudadanos, hacen llegar su pedido de auxilio a estos medios de comunicación – esperemos que no digan prensa corrupta – por decir lo que no está bien en nuestra ciudad. Personalmente llevo “cuatro años” cumplidos de un reclamo, presentado a la zonal “Eloy Alfaro”, y a la final no se hace absolutamente nada. He tenido que ingresar oficios a los diferentes departamentos y cuando ya parece que se va hacer algo, cambian de administrador o de funcionarios, y con el descaro más grande le piden a uno que vuelva a ingresar el pedido. Los trámites ingresados deben ser viabilizados, los nuevos funcionarios deben dar solución a los reclamos ya planteados.



La corrupción no se va a acabar, toda vez que en su mayoría son personas improvisadas, no técnicos conocedores de la problemática nacional , regional o seccional.



Cuando se les pregunta dicen que ellos no pueden responder de lo anterior. Tal es el caso de los “Flyeros” en La Mariscal, esto tiene que desaparecer. ¿Quién nos asegura que solo eso se ofrece? Sabemos de antemano que allí en el mencionado sector se vende de todo; las autoridades no ejercen controles, ¿Por qué no se lo hace?