He buscado el auxilio del Diccionario de la RAE para describir lo que pasa en el país. Cuando, por ejemplo, ante la evidencia de tanta inmoralidad quienes defienden la década funesta hablan de “corrupción aislada”, se aplican las acepciones de cinismo: i) desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables; ii) imprudencia, obscenidad descarada; iii) doctrina de los cínicos, que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales.

¿Acaso es corrupción aislada Odebrecht, refinerías, hidroeléctricas, carreteras, ambulancias, secuestros, complots, etc.? Para ejemplificar, las autoridades reportan que 912 millones de barriles de petróleo fueron pre vendidos mediante contratos “reservados”, con perjuicios para el país, aunque la Ley de Hidrocarburos dice que son recursos inalienables (que no se pueden enajenar) e imprescriptibles del Estado.



¿Pero sabemos a cuánto equivale esa cifra? ¡Nada más y nada menos que al 35% del total de reservas de petróleo con que cuenta el Ecuador a la fecha! Ahora que hay profesionales honestos en el Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, esperamos se pueda enderezar este monumental entuerto, aunque ya nos advirtieron que lo pasado no se recuperará.