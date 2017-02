Propuestas presidenciales

Cada vez que regreso a mi país es como regresar en el tiempo, ¿en realidad esas son las propuestas que nos ofrecen? Tengo la seguridad que un estudiante tendría una mejor visión de lo que él quisiera para su país y su futuro. Pero para los "presidenciables" es mejor hablar de más casas, más empleo, más bono, rebajar multas de tránsito, consulta popular, etc...

Qué poca visión para surgir en el desarrollo y respeto global que merecemos. Por qué no hablar de una real democracia, respeto a la Constitución, libertad de expresión y de opinión, defender y proteger al periodismo investigativo para que saque a la luz qué mismo pasó con la corrupción y casos fraudulentos. Reactivar el Cuerpo Diplomático, devolver las estaciones de televisión y radio que fueron incautadas. Me gustaría que el próximo gobierno se quede con 3 radios, para que 24/7 pasen música nacional y tradiciones, otra estrictamente música clásica y la última música de meditación y relajación. Que tengamos un nuevo estilo de pensamiento y accionar; qué puedo hacer por mi país (desarrollo) y no que puede hacer mi país por mi (sub-desarrollo).



Que el poder nunca más sea centralizado pero que haya real libertad, respeto e independencia de poderes tanto militar como civil. Que haya ministerios de calidad, una lucha frontal para que mi país no esté en el grupo de países corruptos. Que nuestros representantes en las entidades de Gobierno y aún más en el Congreso sean gente preparada. Solo cuando se ausenta se valora de la belleza y bondad de nuestra tierra, pero algo pasó, la prepotencia y viveza criolla están destruyendo nuestro país y nuestra supervivencia en el ámbito nacional e internacional. Entonces con el debido respeto a todos los presidenciables "un jalón de oreja" por sus tibias propuestas, como ciudadano de mi país les exijo más, mucho más.