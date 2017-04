País polarizado 

Señor Presidente acepte que el país está polarizado y que usted está con un pie fuera de la cancha como para ponerse a convocar una marcha en contra del pueblo que rechaza su gobernabilidad y que no es contra los “malos perdedores.” No es CREO sino el país entero que rechaza esta práctica de confrontación, en lugar de hacer un llamado a la conciliación y unión de los ecuatorianos. Usted le está haciendo mucho daño a Lenín Moreno, más que a Guillermo Lasso. Piense, reflexione y dése un tiempo para ver el país que está dejando, un país que tiene desconfianza en las instituciones, que enfrenta el desempleo, que tiene miedo de invertir y de producir, que no le alcanza el dinero para la canasta básica, etc... Convoque mejor al pueblo para pedirle disculpas, usted que siempre exige eso, en lugar de amenazar.

Relájese señor Presidente y deje que Lenín haga lo que tiene que hacer antes del cambio de mando, pues usted acapara todo su espacio, ya no lo atormente y deje que sea el Presidente electo que usted eligió.