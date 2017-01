#Orgánica

Cuáles son los países más infieles de América Latina

Second Love, una red social para personas comprometidas que buscan una relación paralela, realizó un ranking de los países con mayor cantidad de infieles en 2016. El 50% de sus 2,5 millones de usuarios proviene de Latinoamérica, y en la región, el ranking quedó conformado por:

1) Argentina



2) Brasil



3) México



4) Chile



5) Uruguay



6) Colombia



Second Love pidió a sus usuarios que se definieran acerca de cómo son a la hora de ser amantes. Los argentinos se definen como expertos y capaces de tener varias relaciones a la vez; los colombianos, por su parte, se ven como los más simpáticos y hábiles a la hora de seducir. Los uruguayos, los más reservados; los mexicanos, los más culpógenos, y los chilenos, más precavidos.



"Es muy común que las personas construyan una imagen sobre otras nacionalidades, basados en mitos sociales. Muchos de los usuarios tienden a pensar que afuera, por decir de alguna manera, es diferente. Querer determinarlo de manera exacta es imposible, pero creo que es un buen dato para ver cómo se ven entre los distintos países", afirmó Matías Lamouret, vocero de la red social.



Más allá de la nacionalidad, la mayoría de los hombres revelaron que recurren a la infidelidad por carencias que encuentran en sus parejas, principalmente la falta de sexo, debido a la búsqueda de la fantasía y la monotonía de la rutina.





Según estudios sociológicos realizados a nivel mundial el 78% de los hombres casados y el 70% de las mujeres casadas aseguró que tendría una relación extramatrimonial durante algún momento de su vida, aunque el 70% de los usuarios de Second Love en todo el mundo son hombres.



Second Love es una red social exclusiva para personas que buscan tener relaciones sentimentales fuera de su pareja. Fue creada en 2008 por Erik Drost en los Países Bajos. Según sus registros, los países de Europa con más mujeres infieles son Holanda, Portugal, Bélgica y luego, España.