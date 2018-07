#VIRAL

Un hombre destruyó la oficina de su jefe en una renuncia compartida en Instagram

El analista de Wall Street Francesco Pellegrini aparentemente lo tenía todo para triunfar en Nueva York. Su trabajo para la firma Sidoti & Company parecía ser el sueño de cualquier especialista en finanzas con intenciones de crecer dentro del mercado de valores más importante del mundo.

Pero un rapto de furia, aparentemente detonado por haberle sido denegado un aumento, hizo que el hombre decidiera poner en riesgo su futuro de la peor forma posible: mediante una renuncia escandalosa compartida en una historia de Instagram.

Un video de tres minutos posteado en la cuenta personal de Pellegrino de la popular red social, lo muestra en pleno proceso de catarsis dentro de la oficina vacía y aparentemente fuera del horario laboral. En una de las escenas se lo puede ver abrir botellas de Champagne, previamente agitadas, para luego rociarlas en el escritorio de su ex jefe.



En otro de los confusos episodios, se lo puede ver dejando una carta de renuncia en la que se puede leer "¡Jódete! Renuncio", en clara referencia a quien solía ser su superior.

Video: YouTube, cuenta: KOOT NITI (News Channel)

Como si todo esto no fuera suficiente y, para cerrar su performance, decide, por motivos que se desconocen, verter en la pecera de la oficina una lata de agua con gas saborizada.



Consultado por el periódico The New York Post acerca de la singular partida de Pellegrino, Peter Sidoti, CEO de la firma, aseguró estar confundido. "No se ni como responder", dijo antes de colgar el teléfono.

Luego de viralizarse el contenido, la cuenta de Instagram de Pellegrino fue desactivada. Ahora quedará por verse si su flamante "notoriedad" le permitirá conseguir otro empleo dentro del pequeño y selecto mundo que en definitiva es Wall Street.