Qué sucedió con Facebook; siete claves para entender el escándalo de la filtración de datos

Facebook está envuelto en lo que ya se considera la mayor filtración de datos de la red social, luego de que se difundiera que Cambridge Analytica habría empleado información de 50 millones de usuarios de la red, sin permiso.

Este lunes, 19 de marzo del 2018, las acciones de la compañía de Mark Zuckerberg sufrieron la peor caída en cuatro años: -6.77%. Un resumen de todo lo que hay detrás de este escándalo.



1. Qué ocurrió



La consultora Cambridge Analytica, fundada en 2013, está acusada de haber obtenido información de millones de usuarios de Facebook sin permiso, es decir violando las políticas de uso de la red social. Con esos datos habría generado anuncios políticos dirigidos para favorecer la campaña presidencial de Trump así como para el Brexit del Reino Unido.



2. Cómo se supo



La situación tomó estado público luego de que The New York Times y The Guardian publicaran las revelaciones de Christopher Wylie, exempleado de Cambridge Analytica, sobre el uso de datos de perfiles en la red social de Zuckerberg para generar anuncios personalizados con fines políticos.



Se ideó una maquinaria para manipular las decisiones de los votantes, según explicó este experto en informática. Wylie abandonó Analytica en 2014 y advirtió poco después a Facebook sobre esta maniobra.



3. Cómo se ideó el sistema para obtener los datos de los votantes



En 2014, Wylie, que por entonces trabajaba en Cambridge Analytica, contactó al profesor de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan para idear un sistema que les permitiera obtener información relevante de un gran número de usuarios.



Kogan creó una aplicación llamada This is your digital life que funcionaba como un test online, y que se presentaba solo como una herramienta de investigación. Pero al parecer había mucho más detrás.



A los usuarios se les pagó entre USD 2 y 5 para tomar este detallado cuestionario sobre personalidad e intereses políticos. Para completarlo se requería iniciar sesión en Facebook y otorgarle algunos permisos a la app, como recoger información sobre la actividad del usuario, acceder a la ubicación y a los contactos en la red.



Unos 270 mil perfiles hicieron esta encuesta online, lo cual derivó en la recopilación de información de 50 millones de perfiles. Esto fue posible porque la app solicitaba el acceso a los datos de los amigos. De ahí que se haya magnificado el efecto.



"Explotamos Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios. Y construimos modelos para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa era la base sobre la cual la compañía se fundó", dijo Wylie.



Esta información fue enviada a Cambridge Analytica sin el permiso de los usuarios, ya que estos, al hacer el test, aceptaban que su información se recopilara pero solo para fines académicos y no con otro propósito. A su vez está la información de los amigos de esos usuarios que completaron el cuestionario online que, por supuesto, tampoco estaban al tanto de esta situación.



La falta de transparencia que implica el uso de datos sin permiso es el gran problema en cuestión. En este sentido, Paul Grewal, vicepresidente y asesor legal de Facebook, explicó en un comunicado que no se cumplió con las reglas de uso de la red social.

4. Qué es Cambridge Analytica



Cambridge Analytica es una compañía, cuya casa matriz es Strategic Communication Laboratories (SCL), que se encarga de recopilar y analizar datos para hacer campañas publicitarias y políticas, tal como se detalla en su sitio web.



Esta consultora le pagó al profesor de Cambridge USD 800 mil por el desarrollo de la app para extraer información que sirvió como base para la generación de anuncios personalizados y para crear un algoritmo predictivo sobre el comportamiento de otros usuarios de Facebook.



5. Los personajes detrás de Cambridge Analytica y la relación con Trump



Donald Trump contrató los servicios de la consultora en 2016 por más de USD 6,2 millones, según datos de la Comisión Electoral Federal. Cambridge Analytica menciona en su sitio que "aportó a la campaña presidencial de Donald J. Trump la experiencia y el conocimiento que le ayudaron a ganar la Casa Blanca".



Alexander Nix es el CEO de Cambridge Analytica y, según se pudo saber por medio de una cámara oculta, reconoció que la compañía participó en cientos de campañas electorales en todo el mundo. Nix habló sobre la importancia de la sutileza en los mensajes políticos para que no se note que es propaganda. También reconoció haber orquestado chantajes y sobornos para perjudicar a un opositor político en el marco de una campaña.



Steve Bannon integró el directorio de Cambridge Analytica. Fue estratega, ideólogo de la campaña presidencial de Trump y un consejero clave en la Casa Blanca hasta agosto de 2017, cuando fue despedido. Bannon también es reconocido por haber dirigido Breitbart News, un portal de noticias de extrema derecha.



Robert Mercer es multimillonario, experto en computación y en finanzas. Es uno de los propietarios del sitio Breitbart News y, al igual que su hija Rebekah, es miembro del directorio de Cambridge Analytica. Apoyó la campaña de Donald Trump, así como la de otros políticos republicanos y diferentes iniciativas conservadoras.



6. Qué hizo Facebook al respecto



Luego de que se difundiera esta situación, la empresa suspendió la cuenta de Cambridge Analytica y le bloqueó a Wyle el acceso a Facebook, Instagram y WhatsApp.



"Proteger la información de los usuarios es parte fundamental de nuestra actividad, y exigimos lo mismo de parte de la gente que opera aplicaciones en Facebook", aseguró la compañía en el marco de un comunicado difundido tras el escándalo.



Cambridge Analytica, por su parte, dijo que no hubo violación de las normas y que obtuvo información de manera legítima.



7. Las consecuencias para la red social



La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, inició una investigación y dijo que Facebook y Cambridge Analytica deben dar respuesta a los ciudadanos por este asunto.



La empresa podría enfrentar una multa millonaria en caso de que se determine que hubo una violación a las regulaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés).



Es posible que toda esta situación dé pie para que se generen políticas más rigurosas para cuidar la seguridad y la privacidad de los usuarios en Facebook y otras plataformas.