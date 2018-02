#Paraquecaches

¿Existió una especie más inteligente que la del Homo sapiens? Un increíble hallazgo lo demuestra

La extinción de los neandertales plantea una pregunta inevitable: si ellos desaparecieron, ¿por qué nosotros seguimos aquí? Hasta ahora, la respuesta es sencilla: somos más listos. ¿Estamos seguros de aquello?

Los neandertales fueron parte de una especie humana que vivió en Europa hace más de 200 000 años y que desapareció hace 40 000 años, justo cuando el Homo sapiens apareció. Se trata de un periodo evolutivo.



Nuestros antecesores (posibles abuelos o hermanos) ocuparon Europa, donde tuvieron la capacidad de evolucionar en climas extremos como la Era del Hielo. Pero, en un periodo corto de tiempo desapareció de los registros arqueológicos.



Por otra parte, la escritura apareció hace tan solo 6 000 años. Lo que presupone un elemento fundamental para la conservación de la especie humana. Sin embargo, la revista Science anunció este jueves 22 de febrero del 2018 un increíble descubrimiento.



Según los arqueólogos, los neandertales fueron capaces de producir arte abstracto y complejo; este hallazgo es gigantesco, pero no sorprendente. Gracias a las excavaciones en la península Ibérica, en la cueva asturiana de Sidrón y en las gibralteñas de Vanguard y Gorham, la idea de que fueron unos seres sin capacidad de razonar se derrumbó.



Los científicos y arqueólogos a cargo de estas excavaciones descubrieron que los neandertales se medicaban, cuidaban a sus adultos mayores, decoraban sus cuerpos con colores y plumas, habían sido capaces de reproducir dibujos geométricos y tenía el gen FoxP2, que permite el desarrollo del lenguaje.

Se cree que los neandertales no resitieron climas extremos y por eso se extinguieron. Foto: Wikicommons

Este hallazgo, basado en una datación de pinturas, es sorprendente porque les convierte en uno de nosotros. La investigación publicada en la revista Science, sostiene que los seres humanos sobrevivimos por el lenguaje y del arte. Entonces, ¿por qué los neandertales desaparecieron? No existe una respuesta única. Hay distintas hipótesis: a lo mejor nosotros (los Homos sapiens) los extinguimos, los dejamos sin caza, no resistieron a los cambios climáticos extremos de la era, y sí todo esto puede ser cierto.



Hasta ahora los científicos no tienen una respuesta clara, lo que sí es claro es que todas las especies que han transitado en el mundo son frágiles, incluidos nosotros.